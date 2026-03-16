このページの本文へ

前へ 1 2 3 次へ

みやさとけいすけの工具探検隊 第123回

被覆むきの悲劇、ついに解決！握るだけの理想的なワイヤーストリッパー

2026年03月16日 07時30分更新

文● 宮里圭介　編集●こーのス／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

おおおおおーー！すごい

●電子工作の地味トラブル「被覆むき」

　電子工作で地味に失敗しやすいのが、ケーブルの被覆むき。爪でつまんで引きちぎるとか、ハサミやニッパーで甘噛みして引っ張る、カッターで切り込みを入れるなど、いろいろな流派がありますが、一般的にはワイヤーストリッパーを使います。

　このワイヤーストリッパーが、そこそこ曲者。サイズの合う穴で被覆に切り込みを入れ、ケーブルを引き抜くことでキレイにむけるのですが、引き抜く時に芯線が刃にあたって傷がついたり、より線の何本かが引っ掛かってちぎれるといった失敗があります。

こちらは長さが足りずにやり直したら、芯線に傷がついていてちぎれた……という例。ありがちな失敗です

　これを回避するには、切り込みを入れるためだけに使って爪で引き抜く、ひとつ大きなサイズで挟みなおしてから引き抜く、刃先を軽く開いて引っ掛かりにくくしてから引き抜く、といった工夫が必要です。

　中でも、刃先を軽く開く方法は、手順がほぼ増えないため手軽。しかも、ちょっとした手先の動きで実現できるため、この方法で対処しているという人は多いでしょう。

　しかしよく考えてみると、手間のかかる作業を誰もが簡単・確実に行なえるべき専門工具なのに、もうひと手間必要だというのはおかしい気がします。いえ、これが言いがかりというか逆ギレなのは分かっていますが、対処法が確立されているなら、工具側で対処してくれてもいいですよね。

●失敗を防ぐ“職人テク”、エンジニアが叶えてくれた

　そんな多くの人の思いに応えてか、エンジニアさんがやってくれました。それが、失敗せずに被覆がむける「精密ワイヤーストリッパーEz」（価格 4785円）です。

「精密ワイヤーストリッパーEz」。実売3500円前後。サイズ違いで2モデルあります

　この製品を借りられたので、実際に試してみました。

前へ 1 2 3 次へ

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所
ピックアップ

ASCII.jpメール アキバマガジン

デジタル用語辞典