みやさとけいすけの工具探検隊 第133回
裏ブタ、どう開けてる？ 分解作業で手放せなくなった「コジアケ」
2026年06月01日 18時00分更新
いくつかある趣味のひとつが、機械時計いじり。腕時計は小さくていじるのが大変なので、もっぱら懐中時計で遊んでいます。
といっても、やっていることはジャンク品を分解・組み立てくらい。まともに学んだことはないので、オーバーホール（メンテナンス作業）の真似事くらいしかできませんが、それでも、不動品が時を刻むようになるとうれしいものです。
●時計いじりで地味に困る“裏ブタ問題”
このとき重要となるのが、分解するための工具です。具体的には、裏ブタをどうやって開けるかですね。気にしないのであればドライバーを突っ込んでもいいのですが、これだとケースに傷がつきます。
とはいえ、よくあるプラスチックの分解具だと分厚くて入らず、薄いペラペラの金属板だと強度が足りない。ナイフの刃で開けなくもないですが、刃の硬度が高いため、少しひねるだけで欠けてしまいます。
こういう時は、専用工具の出番。自分がよく使っているのは時計工具に強い明工舎の「コジアケ」で、2つの種類を使い分けています。どちらも1000円前後で購入できるもので、刃先は約9mm幅です。
基本は時計用ですが、実はこれ、多くの機器を分解できる汎用ツールとしても優れています。いくつか分解用のツールは持っていますし、使ってもみましたが、なんだかんだで一番よく使うのは、この時計用コジアケになるほど。
このコジアケのどこがいいのか、紹介していきましょう。
●一般的な分解ツールの悩みは厚さと柔らかさ
よくある"薄手の金属板でできた分解ツール"は、わずかな隙間に滑りこませるというのには向いていますが、そこからツメを外すとか、ひねって割り開けるといった用途には向いていません。強度が足りず、ただベロンと曲がるだけで役に立たないからです。
これはどちらかというと、隙間の奥にある両面テープの粘着を切り取る、といった用途が想定されているからでしょう。
こういったひねり開ける動作は、プラスチック製のツールが得意とするところですが、先端が分厚く、隙間にねじ込むのが難しいのが問題。薄いと強度が足りなくなるため仕方がないですが、それで厚くなって隙間に入らないのなら、意味がありません。
明工舎のコジアケのいいところは、刃が強度の高い金属製だということ。とくに真鍮柄の方は約0.5mmと薄いうえ、刃先が研がれてさらに薄く作られているのが特徴です。
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