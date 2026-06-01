いくつかある趣味のひとつが、機械時計いじり。腕時計は小さくていじるのが大変なので、もっぱら懐中時計で遊んでいます。

といっても、やっていることはジャンク品を分解・組み立てくらい。まともに学んだことはないので、オーバーホール（メンテナンス作業）の真似事くらいしかできませんが、それでも、不動品が時を刻むようになるとうれしいものです。

●時計いじりで地味に困る“裏ブタ問題”

このとき重要となるのが、分解するための工具です。具体的には、裏ブタをどうやって開けるかですね。気にしないのであればドライバーを突っ込んでもいいのですが、これだとケースに傷がつきます。

とはいえ、よくあるプラスチックの分解具だと分厚くて入らず、薄いペラペラの金属板だと強度が足りない。ナイフの刃で開けなくもないですが、刃の硬度が高いため、少しひねるだけで欠けてしまいます。

こういう時は、専用工具の出番。自分がよく使っているのは時計工具に強い明工舎の「コジアケ」で、2つの種類を使い分けています。どちらも1000円前後で購入できるもので、刃先は約9mm幅です。

基本は時計用ですが、実はこれ、多くの機器を分解できる汎用ツールとしても優れています。いくつか分解用のツールは持っていますし、使ってもみましたが、なんだかんだで一番よく使うのは、この時計用コジアケになるほど。

このコジアケのどこがいいのか、紹介していきましょう。

●一般的な分解ツールの悩みは厚さと柔らかさ

よくある"薄手の金属板でできた分解ツール"は、わずかな隙間に滑りこませるというのには向いていますが、そこからツメを外すとか、ひねって割り開けるといった用途には向いていません。強度が足りず、ただベロンと曲がるだけで役に立たないからです。

これはどちらかというと、隙間の奥にある両面テープの粘着を切り取る、といった用途が想定されているからでしょう。

こういったひねり開ける動作は、プラスチック製のツールが得意とするところですが、先端が分厚く、隙間にねじ込むのが難しいのが問題。薄いと強度が足りなくなるため仕方がないですが、それで厚くなって隙間に入らないのなら、意味がありません。

明工舎のコジアケのいいところは、刃が強度の高い金属製だということ。とくに真鍮柄の方は約0.5mmと薄いうえ、刃先が研がれてさらに薄く作られているのが特徴です。