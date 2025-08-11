カッターナイフというと、紙やダンボールを切る文房具という印象があります。

一般的に利用されているのは、幅約9mmのS刃（S型、小型刃）を使うもの。文房具用としての定番で、薄手の紙などを切るに向いています。大抵の家にあるカッターナイフといえば、この刃を使うものでしょう。

これよりも大きく、工作用途で使われることが多いのが、幅約18mmのL刃（L型、大型刃）です。刃厚が約0.5mmとS刃の約0.38mmから分厚くなっているため、ダンボールなどの分厚いものや、より硬い素材の加工向き。プラスチックや木材などを切ったり削ったりするなら、こちらを選ぶのではないでしょうか。

以前紹介したTAJIMAの「ドラフィン L560」も、このL刃用の製品です。（連載記事「ドライバーや缶のフタ開けもできる、めちゃ強いカッター「ドラフィン L560」に驚いた！」）

これ以外にも、刃先の角度が違ったり、ノコ刃だったりといった特殊なものもがありますが、基本的にはこの2種類が使われています。

●もっと強いカッターが欲しい！

しかし、素材を加工する工具として使うのであれば、より大きく分厚い刃が欲しくなることがあります。硬い素材はもちろんですが、柔らかくて大きな素材を切るときには、刃が大きい方が仕上がりがキレイになりやすいですからね。

こういった用途向けで考えているなら、幅約25mm、刃厚約0.7mmの特大刃（特大H型刃、超特大）が使えるカッターナイフはどうでしょう。細かな作業には向いていませんが、グリップが大きく握りやすく、力を入れやすくなるぶん、大型素材の加工がしやすいのがメリットです。

そんな特大サイズのカッターナイフの人気商品、SDIの「パワーカッター」（実売1650円前後）を使ってみました。

●2種類のロック方式に対応

まずは、どのくらいのサイズ感なのかを比較。上がS刃、中がL刃ですが、並べてみると特大刃がいかに大きいかがよくわかります。

刃が大きければ、当然ボディも大きくなります。L刃用のカッターと大きな差はないように見えますが、握ってみると違いは歴然。高さだけでなく厚みも増していることもあって、かなり太くなっていると感じます。

この太さが、手の形にフィット。力を入れてもカッターが左右にブレにくく、硬い素材でも切りやすそうだと感じました。

ただし、手が小さな人だとホールドしづらく、逆に不安定に感じてしまうでしょう。心配ならば、L刃のカッターに少しクッションシートを巻いて太くし、持てるかどうかを確認しておくと安心です。