成果が出ないSNS運用をAIが分析し改善提案　SNS改善レポートサービス「SNAILY」リリース

株式会社hashoutは8月4日に、SNSアカウントの課題をAIで分析・診断し、改善提案までを一貫して行うSNS改善レポートサービス「SNAILY（スネイリー）」を2025年7月に提供開始したと発表。InstagramやX（旧Twitter）などを対象とし、企業のSNSアカウントを“感覚”から“戦略”へと変えるサービスだという。

「SNAILY」は、SNSアカウントのAI分析と改善提案レポートの提供を行うというサービス。「SNSを活用したいが、何をどうすればいいか分からない」という企業や個人事業主の課題解決を図る。対象とするSNSはInstagram、X（旧Twitter）、Youtube。Tiktokなど随時追加予定とのこと。改善提案レポートの提供形式は、PDFレポートとオンライン相談。以下のような課題や悩みを抱える企業やSNS担当者に適しているとしている。

同サービスでは顧客のアカウントを分析し、「なぜ伸びないのか」や「何をどう改善すればいいのか」を、初心者にもわかるように言語化する完全オーダーメイドのSNS改善提案サービスだという。提案はテンプレートではなく、顧客の傾向やリソースに合わせた実行可能な提案を行うそうだ。

主な機能や特徴としては、「投稿傾向・時間帯・エンゲージメント分析」、「 CTAやプロフィールの改善提案（Before→Afterつき）」、「投稿スケジュール・企画表の自動提案」、「戦略マップ・優先順位表で成果までの道筋を明示」が挙げられている。同サービスの特設サイト（https://snaily.jp）でSNSレポートの無料サンプルを公開しているとのこと。