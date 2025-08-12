これは過酷…！「ポケモンスリープ」高難度EXモードに苦戦するユーザー続出「まだ早すぎたか」「ウソだろ全然盛れない」「想像以上にしんどい」
2025年08月12日 14時45分更新
ポケモンは8月11日、スマートフォン向けアプリ「Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）」にて、新機能「EXモード（エキスパートモード）」を実装した。そこから一晩経ち、あまりの手強さに苦戦するユーザーたちの声を紹介したい。
「ポケスリ」は日々の睡眠を計測し、ポケモンの寝顔を集めていくアプリ。きのみと食材を集め、お昼寝するカビゴンを大きく育てると多彩なポケモンが寄ってくるゲームだ。
今回実装されたEXモード上級者向けとなり、難易度が上がる代わりにより多くの報酬を獲得可能。挑むには最初のマップ「ワカクサ本島」のカビゴン評価が「マスター18」に到達している必要がある。
実際に挑んでいるユーザーたちからは「ウソだろ全然盛れない」「想像以上にしんどい」「まだ早すぎたか」と、ほかの通常マップと比べてカビゴンのエナジーが全然稼げず、苦戦している声が寄せられていた。
筆者も現在挑戦中だが、ミッションのハードルが高すぎて「こりゃ無理だ」と早々に諦めムード。初日の寝顔は4つしか集まらず、2日目の昼時点でまだカビゴン評価は「ノーマル4」止まりだ。
ただ、個人的には「これでいい」と思っている。なにせ上級者向けのコンテンツだ。最初から「楽勝！」ではつまらないというもの。何度も通っていればフィールドボーナスが増えて稼ぎやすくなるし、幅広いポケモンを育成する動機付けにもなる。がぜん、やる気がわいてきました。
ユーザーの中にはお金にモノを言わせてアイテムを買い込んでおき、初日に上限レベルである「マスター20」に到達している猛者もいた。すごい！
ワカクサEXモード— ozakki (@ozakki_ii) August 10, 2025
マスター20達成！！！
がんばった！ほめてくれ！#ポケモンスリープ#ワカクサEXモード#マスター20pic.twitter.com/ikbFtTkgTH
いよいよ実装されたEXモード。ちょうど「連発！スキルウィーク」も開催中で、スキルタイプが活躍できる1週間となっている。新ポケモン「エレズン」も登場しているので、今後に期待したい。
【ゲーム情報】
タイトル：Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）
ジャンル：睡眠ゲーム
配信：ポケモン
開発：SELECT BUTTON
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2023年7月20日）
価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）
プレイ人数：1人
©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
Pokémon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
