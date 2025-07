ポケモンは7月25日、スマートフォン向けアプリ「Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)」にて、新機能「EXモード(エキスパートモード)」の実装を8月上旬に予定していると告知した。

「ポケスリ」は日々の睡眠を計測し、ポケモンの寝顔を集めていくアプリ。先日2周年という節目を迎え、新ポケモンが多数登場して盛り上がりを見せている。

上級者向けのEXモードは「さまざまなポケモンの活躍の場を増やす」ことをコンセプトにしたもの。難易度が上がる代わりにより多くの報酬を獲得できるようになる。説明文を読むと、料理より「きのみ」が重要になってきそうだ。

挑むには最初のマップ「ワカクサ本島」のカビゴン評価が「マスター18」に達することが必要。条件を満たしているとEXモードが解放され、スリープポイント×200で交換できる「EXチケット」を使って入場できる。

EXモードを選択するメリットとしては、「リサーチEXP」「ゆめのかけら」「ポケモンのアメ」の獲得量が増えることや、色違いのポケモンに出会いやすくなること、そして一部の特別なポケモンに出会いやすくなる(ワカクサEXの場合は「ライコウ」)という。なにそれ嬉しい。

発表に対しユーザーからは「来たな、EXモード!」「色違いが出やすいだと!?」「楽しみすぎる」「寝てる場合じゃないな」と、新たな挑戦に期待する声が寄せられている。

一方で「睡眠計測アプリにエンドコンテンツとかいる?」「ちょっと面倒くさい」「まずスリープポイントの入手量を増やしてもらいたい。全然足りない」などあまり歓迎していない声も。マスター18という高い壁のせいで「無課金はいつ挑戦できることやら」と諦め気味の反応も見られた。

対人戦などはない平和なアプリではあるものの、サービス初期からガンガン課金してきたユーザーと、ユル~く遊ぶ無課金ユーザーでは反応に差が出るのも当然。それぞれの層が楽しめるコンテンツ供給ができるのか、今後の動きに期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)

ジャンル:睡眠ゲーム

配信:ポケモン

開発:SELECT BUTTON

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2023年7月20日)

価格:基本プレイ無料(ゲーム内課金あり)

プレイ人数:1人

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Pokémon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。