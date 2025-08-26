「ポケモンスリープ」イーブイが朝から“たいあたり”で起こしてくる動画がかわいすぎて話題に 「空転するとこ芸が細かい」「想像以上に小型犬」 #ポケ起き

ポケモンは8月25日、スマートフォン向けアプリ「Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）」の公式X（Twitter）にて、「月曜日、ポケモンたちと過ごす朝☀️」をテーマにお届けするショート動画シリーズ「ポケ起き」の第6弾を公開した。

今回は、しんかポケモン「イーブイ」が登場。朝、布団の中でまどろんでいると、半開きの扉からイーブイが駆け込み、軽やかにジャンプしてトレーナーに“たいあたり”！ 甘えた声を出しながらトレーナーを起こそうとわちゃわちゃし、再び軽やかに飛び降りて去っていく……という内容の動画となっている。動画タイトルは「朝からげんき」。

ユーザーからは「飛び込んでくるときの躍動感好き」「フローリングで滑って空転するとこ芸が細かい」「想像以上に小型犬」「可愛すぎるんだが…！」と好評の声。

なかには「ウチのハスキーがモデルだったり？」「我が家も毎朝6：30きっちり、もふもふが来ます（ウサギ）」と、動画を投稿して「似てる」と話題になっている人も。

また、翌日には恒例の後日談となる画像が公開。朝からげんきだったイーブイは、ごはんを食べて遊び疲れ、床に落ちるようにお昼寝しているようだ。

これに対してもユーザーは「撫でたい」「完全にわんこやん」「直前まで靴下くわえて振り回してたんだろうな…目に浮かぶ」と反応。まるで我が家にいるかのように、リアルな情景が思い浮かんでいるようだ。

これで当初の企画である第6弾までの公開が終わった。大好評だったので、第2回にも期待したいところ。なにせポケモンは全部で1000種類を超えているのだから、ネタはあるはずだが…？

【ゲーム情報】

タイトル：Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）

ジャンル：睡眠ゲーム

配信：ポケモン

開発：SELECT BUTTON

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2023年7月20日）

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

プレイ人数：1人

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Pokémon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。