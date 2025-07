ポケモンは7月28日、スマートフォン向けアプリ「Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)」の公式X(Twitter)にて、「月曜日、ポケモンたちと過ごす朝☀️」をテーマにお届けするショート動画シリーズ「ポケ起き」の第2弾を公開した。

今回は、こいぬポケモン「ガーディ」から進化したでんせつポケモン「ウインディ」が登場。朝の5時、「視線を感じる」と思って目を覚ますとそこにはウインディがたたずんでいて……という内容の動画となっている。

一瞬「ホラー映像かな?」と思うような暗さだが、よく見ると侵入防止用の柵があって、その前でお行儀よくお散歩待機する風体は、「完全におっきいわんこ」だった。コメントでは「ガーディの頃からこの柵は越えちゃダメと躾けられているのがわかる。かわいすぎ」「賢い、好き!」「完全に犬の所作」「うちの子も似たようなことします」など、反響が寄せられている。

「ポケ起き」では、第1弾にくさねこポケモン「ニャオハ」が登場し、「ネコの解像度高すぎんか?」「ニャオハにふみふみされたい人生だった」「幸せすぎる目線」と大反響。驚異の2150万ビュー、25万いいねが付けられ、話題を呼んでいた。

そしてこの企画、現在は8月25日までの第6弾まで予定。猫、犬と来て、次はだれが起こしに来てくれるのか。来週以降の「ポケ起き」にも期待したい。

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)

ジャンル:睡眠ゲーム

配信:ポケモン

開発:SELECT BUTTON

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2023年7月20日)

価格:基本プレイ無料(ゲーム内課金あり)

プレイ人数:1人

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Pokémon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。