【夏のホラー】「ポケモンスリープ」のしのし迫ってくるキテルグマが怖い 「圧が強すぎる」「最後の朝」

ポケモンは8月11日、スマートフォン向けアプリ「Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）」の公式X（Twitter）にて、「月曜日、ポケモンたちと過ごす朝☀️」をテーマにお届けするショート動画シリーズ「ポケ起き」の第4弾を公開した。

今回は、じたばたポケモン「ヌイコグマ」から進化したごうわんポケモン「キテルグマ」が登場。朝、布団の中でまどろんでいると廊下からドスドスという足音が近づく。キテルグマは器用に鼻で扉を開け、丸太やコップを倒しながらトレーナーの元へ接近しそのまま……という内容の動画となっている。動画タイトルは「爽やかな朝」だそうだ。

第2弾のウインディのときも思ったが、「ホラー映像かな？」という恐怖感のある映像に仕上がっており、ユーザーからは「キテルグマの圧が強すぎる」「最後の朝」「初めて可愛いより恐怖が勝った」「音無しで見たらあまりにホラーだったから、音入れて見たらホラーだった…」などの感想が寄せられている。

いっぽうで、動画の最後には飼い主の「ふふっ」と笑う声も聞こえることから「これはスリスリしてんな？可愛い子じゃん」「もうかわいいなぁ」「鼻で開けるところとか、ヌイコグマ時代の名残かな」「夏の朝にちょうどいい！」など、好意的なコメントも。

さらに、後日談の画像ではお出かけする飼い主を窓から見送るキテルグマの姿が。飼い主目線では「お見送りありがとね」で済むが、第三者から見ればこれもなかなかインパクトのある絵面だ。

「ポケ起き」では、第1弾にくさねこポケモン「ニャオハ」が登場し、「ネコの解像度高すぎんか？」「ニャオハにふみふみされたい人生だった」「幸せすぎる目線」と大反響。驚異の2150万ビュー、25万いいねが付けられ、話題を呼んでいた。

本企画は8月25日の第6弾まで予定している。ニャオハ、ウインディ、ホゲータ、キテルグマと来て、次はだれが起こしに来てくれるのか。来週の「ポケ起き」にも期待したい。

