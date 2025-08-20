「ポケモンレジェンズ Z-A」いきなり怖い画像を投稿 8月21日22時に続報公開「急にホラーやめて」「新メガシンカ来る？」
2025年08月20日 19時20分更新
ポケモンは8月19日、公式X（Twitter）にて2枚の画像を投稿。記事執筆時点で1400万ビュー、11万いいねが付くほど注目を集めている。ハッシュタグから、どうやら『Pokémon LEGENDS Z-A』（ゼットエー）にまつわる投稿のようだ。
「甘くいざなう建物事件」— ポケモン公式 (@Pokemon_cojp) August 19, 2025
参照：とある動画サイトに投稿された映像（2分30秒）
公開：8月21日（木）22時プレミア公開
備考：閲覧注意
※この映像には、心理的な緊張感を伴うシーンが含まれます。#PokemonLegendsZApic.twitter.com/p873ULxu3p
投稿には「甘くいざなう建物事件」と書かれており、8月21日22時にプレミア公開される2分30秒の映像を予告。備考として【閲覧注意】とあるので気を付けよう。
画像は夜、金網に穴が開いているのと、ボロボロの洋館（病院？）を撮影したものの2枚。金網と床にはどろりとした紫色のなにかがたれており、全体的にホラーな雰囲気が出ている。
ユーザーからは「急にホラーやめて」「メガウツボット来たか（ようかいえき）」「いざなう…シャンデラか!?」「新メガシンカか毒タイプリージョン？」など、さまざまな予想が寄せられている。なかには「ポケットモンスターX・Y」にあった「謎の女の子」にまつわる怖い話を思い出す人や、「Pokémon LEGENDS アルセウス」のときのヒスイ地方の記録映像を思い出す人もいた。
続報は8月21日となる。「※この映像には、心理的な緊張感を伴うシーンが含まれます。」という注意書きもあるので、苦手な人はだれかと一緒に見るなど、対策をしておくといいだろう。なお、記事執筆時点でまだ動画のURLは公開されていない。
【ゲーム情報】
タイトル：Pokémon LEGENDS Z-A（ゼットエー）
ジャンル：アクションRPG
発売：ポケモン
販売：任天堂
開発：ゲームフリーク
プラットフォーム：Nintendo Switch
発売日：2025年10月16日
価格：
本体：7128円（パッケージ）／7100円（ダウンロード）
Nintendo Switch 2 Edition：8128円（パッケージ）／8100円（ダウンロード）
アップグレードパス：1000円（ダウンロードのみ）
CERO：A（全年齢対象）
©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※ゲーム画面はすべて開発中のものです。
※製品の内容や仕様などは変更される場合があります。
