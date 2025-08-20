ポケモンは8月19日、公式X（Twitter）にて2枚の画像を投稿。記事執筆時点で1400万ビュー、11万いいねが付くほど注目を集めている。ハッシュタグから、どうやら『Pokémon LEGENDS Z-A』（ゼットエー）にまつわる投稿のようだ。

投稿には「甘くいざなう建物事件」と書かれており、8月21日22時にプレミア公開される2分30秒の映像を予告。備考として【閲覧注意】とあるので気を付けよう。

画像は夜、金網に穴が開いているのと、ボロボロの洋館（病院？）を撮影したものの2枚。金網と床にはどろりとした紫色のなにかがたれており、全体的にホラーな雰囲気が出ている。

ユーザーからは「急にホラーやめて」「メガウツボット来たか（ようかいえき）」「いざなう…シャンデラか!?」「新メガシンカか毒タイプリージョン？」など、さまざまな予想が寄せられている。なかには「ポケットモンスターX・Y」にあった「謎の女の子」にまつわる怖い話を思い出す人や、「Pokémon LEGENDS アルセウス」のときのヒスイ地方の記録映像を思い出す人もいた。

続報は8月21日となる。「※この映像には、心理的な緊張感を伴うシーンが含まれます。」という注意書きもあるので、苦手な人はだれかと一緒に見るなど、対策をしておくといいだろう。なお、記事執筆時点でまだ動画のURLは公開されていない。

【ゲーム情報】

タイトル：Pokémon LEGENDS Z-A（ゼットエー）

ジャンル：アクションRPG

発売：ポケモン

販売：任天堂

開発：ゲームフリーク

プラットフォーム：Nintendo Switch

発売日：2025年10月16日

価格：

本体：7128円（パッケージ）／7100円（ダウンロード）

Nintendo Switch 2 Edition：8128円（パッケージ）／8100円（ダウンロード）

アップグレードパス：1000円（ダウンロードのみ）

CERO：A（全年齢対象）

