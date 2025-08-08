AI家計簿アプリ「ワンバンク」、AIアシスタントが家計管理をサポート　ゲーム感覚で続けられる体験を提供

株式会社スマートバンクは7月31日に、AI家計簿アプリ「ワンバンク」において、家計管理を“ゲーム感覚”で楽しく続けられるというユーザー体験の提供開始を発表。AIアシスタントによる家計簿の記録・分析・習慣化のサポートによって、無理なく楽しく家計管理を続けられるようにするとしている。

同社が実施した一般消費者向けのアンケート調査では、家計簿をつけはじめた人の約8割が3カ月以内に挫折しており、主な理由は「記録の手間」や「効果が実感できない」、「モチベーションが続かない」などだったという。

そこで同社では、こまめな管理が苦手な人でも支出を記録しやすく、続けた効果を可視化でき、褒められることで続けやすくなるように、基本的な家計管理体験をアップデート。AIアシスタントによる記録や分析のサポート、ゲーム感覚で続けられる振り返り体験によって、“三日坊主”になりがちな人でも続けられるように後押しするという。また、現時点では、個人で家計管理をするアカウントの新規ユーザーおよび既存ユーザーのみ利用可能で、一つの口座を二人で管理できる「ペアカード」ユーザーは利用できないとのこと。

新規ユーザーの場合は、ダウンロードしてすぐにAIアシスタントがユーザーのこれまでのお金の使い方を分析。直近の支出情報をアップロードするだけで、AIが「無駄遣い」の可能性のある支出を選び出し、年間でいくら節約できるポテンシャルがあるかを診断するという。

支出情報のアップロードは簡単に実行可能。銀行口座やクレジットカードとの自動連携に加えて、明細アプリやQRコード決済の支払い履歴をスクリーンショットから読み取る「AIスクショ読み取り機能」を搭載しており、支出データの反映も手間がかからないという。ユーザーは最初に自分の節約ポテンシャルを知ることで、継続のモチベーションにつながるとしている。

個人で家計管理するユーザーは、日々の支出の「ふりかえり」を通じて、無理なく楽しく家計管理を続けられるとのこと。その日の支出を振り返りながら、「自分にとって必要な支出（Goodな支出）」と「特に必要ではなかった支出（Badな支出）」を左右のスワイプ操作で分類。1日ごとのふりかえりによって家計管理を続けやすくするという。

また、AIアシスタントのキャラクター「ワンバン」が、ユーザーの日々のふりかえりを支援。最初の1週間を続けられるように継続チャレンジをサポート。それ以降もふりかえりを続けるほど継続日数が可視化されるので、ユーザーはゲーム感覚で達成感を味わえるとしている。

6月28日 9:18