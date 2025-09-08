このページの本文へ

篠原修司のアップルうわさ情報局 第2335回

その代わりストレージ256GBスタート

アップル「iPhone 17 Pro」3万5000円値上げ?

2025年09月08日 20時00分更新

文● 篠原修司

　アップルがまもなく発売するiPhone 17 Proは、最大で200ドル（iPhone 16におけるアップルレートによると3万5千円）値上げされる可能性があるという。市場調査会社TrendForceが9月4日に報じた。

　同社の予測によると、アップルはiPhone 17の通常モデルは昨年のiPhone 16と同じ799ドルの価格と128GBのベースストレージを維持する一方で、iPhone 17 ProとiPhone 17 Pro Maxはベースストレージが倍の256GBとなり、最低価格は1199ドルからになるという。

　これはiPhone 16 Pro 256GBモデルの1099ドルと比較すると100ドルの値上げにとどまるが、128GBのストレージモデルがなくなることを考えると、Proモデルが欲しい人はこれまでより200ドル多く支払わなければならなくなる計算になる。

　なお、同社によるiPhone 17シリーズの予想価格は以下の通り。

モデル 128GB 256GB 512GB 1TB
iPhone 17 799ドル 899ドル 1099ドル
iPhone 17 Air 1099ドル 1299ドル 1499ドル
iPhone 17 Pro 1199ドル 1399ドル 1599ドル
iPhone 17 Pro Max 1299ドル 1499ドル 1699ドル

　iPhone 17 Proの価格については、今週初めにJ.P.モルガンが100ドル値上げするという予測を発表していた。値上げは避けられないのかもしれないが、どっちかになるならJ.P.モルガンの方になって欲しい気持ちでいっぱいだ。もちろん、一番は値上げしないことだが……。

 

筆者紹介：篠原修司

1983年生まれ。福岡県在住のフリーライター。IT、スマホ、ゲーム、ネットの話題やデマの検証を専門に記事を書いています。
Twitter：@digimaga
ブログ：デジタルマガジン

