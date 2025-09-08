篠原修司のアップルうわさ情報局 第2335回
その代わりストレージ256GBスタート
アップル「iPhone 17 Pro」3万5000円値上げ?
2025年09月08日 20時00分更新
アップルがまもなく発売するiPhone 17 Proは、最大で200ドル（iPhone 16におけるアップルレートによると3万5千円）値上げされる可能性があるという。市場調査会社TrendForceが9月4日に報じた。
同社の予測によると、アップルはiPhone 17の通常モデルは昨年のiPhone 16と同じ799ドルの価格と128GBのベースストレージを維持する一方で、iPhone 17 ProとiPhone 17 Pro Maxはベースストレージが倍の256GBとなり、最低価格は1199ドルからになるという。
これはiPhone 16 Pro 256GBモデルの1099ドルと比較すると100ドルの値上げにとどまるが、128GBのストレージモデルがなくなることを考えると、Proモデルが欲しい人はこれまでより200ドル多く支払わなければならなくなる計算になる。
なお、同社によるiPhone 17シリーズの予想価格は以下の通り。
|モデル
|128GB
|256GB
|512GB
|1TB
|iPhone 17
|799ドル
|899ドル
|1099ドル
|—
|iPhone 17 Air
|—
|1099ドル
|1299ドル
|1499ドル
|iPhone 17 Pro
|—
|1199ドル
|1399ドル
|1599ドル
|iPhone 17 Pro Max
|—
|1299ドル
|1499ドル
|1699ドル
iPhone 17 Proの価格については、今週初めにJ.P.モルガンが100ドル値上げするという予測を発表していた。値上げは避けられないのかもしれないが、どっちかになるならJ.P.モルガンの方になって欲しい気持ちでいっぱいだ。もちろん、一番は値上げしないことだが……。
