アップル「iPhone 17 Pro」3万5000円値上げ?

筆者作成

アップルがまもなく発売するiPhone 17 Proは、最大で200ドル（iPhone 16におけるアップルレートによると3万5千円）値上げされる可能性があるという。市場調査会社TrendForceが9月4日に報じた。

同社の予測によると、アップルはiPhone 17の通常モデルは昨年のiPhone 16と同じ799ドルの価格と128GBのベースストレージを維持する一方で、iPhone 17 ProとiPhone 17 Pro Maxはベースストレージが倍の256GBとなり、最低価格は1199ドルからになるという。

これはiPhone 16 Pro 256GBモデルの1099ドルと比較すると100ドルの値上げにとどまるが、128GBのストレージモデルがなくなることを考えると、Proモデルが欲しい人はこれまでより200ドル多く支払わなければならなくなる計算になる。

なお、同社によるiPhone 17シリーズの予想価格は以下の通り。

モデル 128GB 256GB 512GB 1TB iPhone 17 799ドル 899ドル 1099ドル — iPhone 17 Air — 1099ドル 1299ドル 1499ドル iPhone 17 Pro — 1199ドル 1399ドル 1599ドル iPhone 17 Pro Max — 1299ドル 1499ドル 1699ドル

iPhone 17 Proの価格については、今週初めにJ.P.モルガンが100ドル値上げするという予測を発表していた。値上げは避けられないのかもしれないが、どっちかになるならJ.P.モルガンの方になって欲しい気持ちでいっぱいだ。もちろん、一番は値上げしないことだが……。