アップル「iPhone 17」価格はほぼ据え置きの可能性

トランプ関税にともない、値上げが予想されているアップルのiPhone 17シリーズだが、ほとんど値上げされない可能性が出てきた。米メディア9to5Macが9月2日、JPモルガンの調査レポートをもとに報じた。

JPモルガンの調査レポートによると、iPhone 17シリーズの予想価格は以下の通りだという。

iPhone 17：799ドル（値上げなし）

iPhone 17 Air：899〜949ドル（新登場。Plus比較で50ドル値上げ）

iPhone 17 Pro：1099ドル（100ドル値上げだが、最低ストレージ容量が増加）

iPhone 17 Pro Max：1199ドル（値上げなし）

この予想によると、iPhone 17シリーズのなかで確実に値上げが予想されるのはiPhone 17 Proのみとなる。とは言え、iPhone 17 Proは複数の報道でこれまでよりも多い256GBのストレージ容量から始まるとされている。つまり、実質値上げなしだ。

問題はiPhone 17 Airの価格だ。AirはPlusモデルの代替になるとみられているが、「薄さ」を強調したデザインのためPlusよりも高い価格に設定される可能性がある。一方でカメラがひとつしかないことや、バッテリー持続時間が少ないことを考えると、899ドルのままの可能性もある。

いずれにせよJPモルガンの予測が正しければ、iPhone 17シリーズは昨年のiPhone 16シリーズとほぼ同じ価格になり、Proモデルのストレージオプションにわずかな変更があるだけとなるということになる。