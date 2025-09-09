このページの本文へ

篠原修司のアップルうわさ情報局 第2340回

Bloomberg報道

アップル新型「HomePod mini 2」秋登場か　予想以上の大幅アップグレードに？

2025年09月09日 20時00分更新

文● 篠原修司

参考写真　Apple

　アップルは今秋、アップグレードされた新型HomePod mini 2を発売する予定だという。米メディアBloombergのMark Gurman記者が9月5日のニュースレターで報じた。

　同氏によると、HomePod mini第2世代は当初の予想よりもはるかに大きなアップグレードになる可能性があるという。新しいSiriとApple Intelligenceの機能をサポートするための新しいチップを搭載するほか、アップデートされたワイヤレスチップ、新しい超広帯域チップ、改善された音質も備える予定だという。

　さらにアップルは赤を含む新色もテストしているとのことだ。

　Apple Intelligenceが搭載されるのは興味深いものの、ご存知のとおりSiriの開発は遅れが続いている。そのため、今週のスペシャルイベントでどのように発表されるかに注目だ。

 

筆者紹介：篠原修司

1983年生まれ。福岡県在住のフリーライター。IT、スマホ、ゲーム、ネットの話題やデマの検証を専門に記事を書いています。
Twitter：@digimaga
ブログ：デジタルマガジン

