篠原修司のアップルうわさ情報局 第2340回
Bloomberg報道
アップル新型「HomePod mini 2」秋登場か 予想以上の大幅アップグレードに？
2025年09月09日 20時00分更新
アップルは今秋、アップグレードされた新型HomePod mini 2を発売する予定だという。米メディアBloombergのMark Gurman記者が9月5日のニュースレターで報じた。
同氏によると、HomePod mini第2世代は当初の予想よりもはるかに大きなアップグレードになる可能性があるという。新しいSiriとApple Intelligenceの機能をサポートするための新しいチップを搭載するほか、アップデートされたワイヤレスチップ、新しい超広帯域チップ、改善された音質も備える予定だという。
さらにアップルは赤を含む新色もテストしているとのことだ。
Apple Intelligenceが搭載されるのは興味深いものの、ご存知のとおりSiriの開発は遅れが続いている。そのため、今週のスペシャルイベントでどのように発表されるかに注目だ。
