篠原修司のアップルうわさ情報局 第2334回
おなじみクオ氏の予測
アップル「AirPods Pro 3」発表か 「iPhone 17」と同時に
2025年09月08日 20時00分更新
[Update] Apple is expected to launch AirPods Pro 3 in 2H25, while a more significant hardware upgrade with the IR camera-equipped model is anticipated in 2026.— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) September 7, 2025
[更新] 預期Apple將在2H25推出AirPods Pro 3。硬體升級更顯著、配備IR相機的AirPods機型將在2026年推出。 https://t.co/xRbp6jeNU3
アップルは今週開催するスペシャルイベントで、新型のAirPods Pro第3世代を発表する予定だという。アップル関連の著名アナリスト、ミンチー・クオ氏が9月7日に伝えた。
同氏は当初、AirPods Pro第3世代の発売は2026年まで予定されていないと伝えていたが、最新のレポートではリリースの準備が整っており、iPhone 17とともに発表される予定だと報告している。
クオ氏によると、AirPods Pro第3世代は2025年下半期に発売される一方で、より大幅なハードウェアアップグレードとなるIRカメラ搭載モデルが2026年に登場する予定だという。
アップルがAirPodsにカメラを搭載する取り組みについては、Bloombergも詳しく報じている。
AirPods Pro第3世代にはPowerbeats Pro 2と同様の心拍数モニタリングセンサーが搭載される可能性が高い。また、アップルの新しいH3オーディオチップが搭載され、音質と接続性が向上する見込みだ。さらに充電ケースもわずかだが小型化されるとのこと。
今すぐ購入したいところだが、本当に1年後に新型が出るのであれば悩ましいところだ。
