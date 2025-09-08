このページの本文へ

篠原修司のアップルうわさ情報局 第2334回

おなじみクオ氏の予測

アップル「AirPods Pro 3」発表か　「iPhone 17」と同時に

2025年09月08日 20時00分更新

文● 篠原修司

　アップルは今週開催するスペシャルイベントで、新型のAirPods Pro第3世代を発表する予定だという。アップル関連の著名アナリスト、ミンチー・クオ氏が9月7日に伝えた。

　同氏は当初、AirPods Pro第3世代の発売は2026年まで予定されていないと伝えていたが、最新のレポートではリリースの準備が整っており、iPhone 17とともに発表される予定だと報告している。

　クオ氏によると、AirPods Pro第3世代は2025年下半期に発売される一方で、より大幅なハードウェアアップグレードとなるIRカメラ搭載モデルが2026年に登場する予定だという。

　アップルがAirPodsにカメラを搭載する取り組みについては、Bloombergも詳しく報じている。

　AirPods Pro第3世代にはPowerbeats Pro 2と同様の心拍数モニタリングセンサーが搭載される可能性が高い。また、アップルの新しいH3オーディオチップが搭載され、音質と接続性が向上する見込みだ。さらに充電ケースもわずかだが小型化されるとのこと。

　今すぐ購入したいところだが、本当に1年後に新型が出るのであれば悩ましいところだ。

筆者紹介：篠原修司

1983年生まれ。福岡県在住のフリーライター。IT、スマホ、ゲーム、ネットの話題やデマの検証を専門に記事を書いています。
Twitter：@digimaga
ブログ：デジタルマガジン

