アップル「AirPods Pro 3」発表か　「iPhone 17」と同時に

[Update] Apple is expected to launch AirPods Pro 3 in 2H25, while a more significant hardware upgrade with the IR camera-equipped model is anticipated in 2026.



[更新] 預期Apple將在2H25推出AirPods Pro 3。硬體升級更顯著、配備IR相機的AirPods機型將在2026年推出。 https://t.co/xRbp6jeNU3