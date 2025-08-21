このページの本文へ

篠原修司のアップルうわさ情報局 第2322回

おそらくスペックアップのみ

アップル「Mac mini（M5）」開発中か

2025年08月21日 20時00分更新

文● 篠原修司

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　アップルは次世代Mac miniとして、M5チップおよびM5 Proチップを搭載したモデルを開発中だという。米メディアAppleInsiderのMarko Zivkovic記者が8月18日に独占情報として報じた。

　同記者によると、アップルの開発に詳しい関係者からの情報として、識別子「J873g」のMacが開発中だと伝えられたという。アップルの既存のMac命名パターンから考えると、これはほぼ確実にM5チップ搭載のベースモデルMac miniになるとのことだ。

　同記者は今年7月にもM5 Proチップ搭載とみられる識別子「J873s」のMac miniについて報告していた。参考までに現行の識別子はM4チップ版が「J773g」、M4 Pro版が「J773s」として知られている。

　なお、Mac miniは2024年10月に14年ぶりに再設計されたばかりのため、おそらく今回のアップデートはスペックのアップグレードにとどまるとみられている。

　このほか同記者はアップルが内部でmacOS 26.1、macOS 26.4、macOS 27をテストしていることも明らかにした。macOS 26.1の最初の開発者向けベータは今後数ヵ月以内にリリースされる予定だという。

　M5およびM5 Proチップ搭載Mac miniの発売時期は当初2025年後半とうわさされていたが、最近の報道では2026年初頭になる可能性が示唆されている。

 

■関連サイト

 

筆者紹介：篠原修司

1983年生まれ。福岡県在住のフリーライター。IT、スマホ、ゲーム、ネットの話題やデマの検証を専門に記事を書いています。
Twitter：@digimaga
ブログ：デジタルマガジン

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
  • 角川アスキー総合研究所

デジタル用語辞典

ASCII.jp RSS2.0 配信中