篠原修司のアップルうわさ情報局 第2339回

Dolby Vision 2に対応する？

アップル新型「Apple TV」秋登場か

2025年09月09日 20時00分更新

文● 篠原修司

参考写真　Apple

　アップルは今秋、新型のApple TV 4Kを発売する予定で、早ければ9月10日のイベントで発表される可能性がある。米メディア9to5Macが9月2日に報じた。

　同日にDolbyが新しいDolby Vision 2規格を発表しており、9to5Macはこの規格をApple TV 4Kがサポートするだろうと伝えている。

　現在のApple TV 4KはDolby Vision、HDR10+、4K HDR、4K SDRなど、幅広い4K規格をサポートしており、Apple TV 4Kが今後もプレミアム路線を進むのであればホームシアター業界の最高の映像・音声規格のサポートを続けるだろう、というのが9to5Macの見解だ。

　Dolby Vision 2には視聴しているコンテンツにあわせて画質設定をAIがカスタマイズしてくれる新機能「Content Intelligence」が搭載されており、ユーザーは制作者の芸術的な意図を損なうことなく見やすい視聴体験ができるようになるとのことだ。

 

筆者紹介：篠原修司

1983年生まれ。福岡県在住のフリーライター。IT、スマホ、ゲーム、ネットの話題やデマの検証を専門に記事を書いています。
Twitter：@digimaga
ブログ：デジタルマガジン

