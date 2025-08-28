このページの本文へ

篠原修司のアップルうわさ情報局 第2328回

Mark Gurman記者がリーク

アップル「iPhone 17 Air」用バンパーケース発売検討か

2025年08月28日 20時00分更新

文● 篠原修司

　アップルが2025年に発売予定のiPhone 17 Air向けにバンパーケースの発売を検討していることがわかった。米メディアBloombergのMark Gurman記者がXで8月24日に明かした。

　同氏によると、アップルが今年発売される薄型iPhoneのために、縁の部分を囲むが背面はカバーしない新しいケースを少なくとも検討、またはテストしているという。

　この設計は2010年にアップルがiPhone 4向けに発売したバンパーケースと同様のコンセプトで、当時のバンパーケースはラバー製だった。

　iPhone 17 Airは超薄型デザインだとうわさされており、購入者は厚くなることを嫌がり通常のケース装着をためらう可能性がある。しかし、バンパーケースであればあまり厚くすることなく落下や傷に対するそれなりの保護が得られる妥協案となる。

　アップルはiPhone 17シリーズと関連アクセサリーを9月に発表する予定だ。

 

■関連サイト

 

篠原修司

1983年生まれ。福岡県在住のフリーライター。IT、スマホ、ゲーム、ネットの話題やデマの検証を専門に記事を書いています。
Twitter：@digimaga
ブログ：デジタルマガジン

