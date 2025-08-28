篠原修司のアップルうわさ情報局 第2328回
Mark Gurman記者がリーク
アップル「iPhone 17 Air」用バンパーケース発売検討か
2025年08月28日 20時00分更新
アップルが2025年に発売予定のiPhone 17 Air向けにバンパーケースの発売を検討していることがわかった。米メディアBloombergのMark Gurman記者がXで8月24日に明かした。
同氏によると、アップルが今年発売される薄型iPhoneのために、縁の部分を囲むが背面はカバーしない新しいケースを少なくとも検討、またはテストしているという。
この設計は2010年にアップルがiPhone 4向けに発売したバンパーケースと同様のコンセプトで、当時のバンパーケースはラバー製だった。
iPhone 17 Airは超薄型デザインだとうわさされており、購入者は厚くなることを嫌がり通常のケース装着をためらう可能性がある。しかし、バンパーケースであればあまり厚くすることなく落下や傷に対するそれなりの保護が得られる妥協案となる。
アップルはiPhone 17シリーズと関連アクセサリーを9月に発表する予定だ。
I believe Apple has at least considered/tested a new case for the slimmer iPhone this year that surrounds the edges but doesn’t cover the back. It’s a similar concept to the iPhone 4 Bumpers from 2010. https://t.co/6HYKmUUKSPpic.twitter.com/VzQGTFlOIg— Mark Gurman (@markgurman) August 24, 2025
この連載の記事
-
第2327回
iPhoneアップル「AirPods Pro 3」心拍数測定機能を搭載して今年発売か
-
第2326回
iPhoneアップル、薄型モデルの名称は「iPhone 17 Air」で確定か
-
第2325回
iPhoneアップル「iPad mini（A19 Pro）」開発か
-
第2324回
iPhoneアップル、新型「Apple Watch」Touch ID搭載か
-
第2323回
iPhoneアップル「iPhone 17 Pro」新ケース素材「TechWoven」採用か
-
第2322回
iPhoneアップル「Mac mini（M5）」開発中か
-
第2321回
iPhoneアップル「iPhone 18」カメラコントロールボタン廃止…？
-
第2320回
iPhoneアップル「折りたたみ式iPhone」7.8型/5.5型サイズか
-
第2319回
iPhoneアップル「iPhone 17」シリーズ、極薄ベゼル＆ダイナミックアイランド改良か
-
第2318回
iPhoneアップル「iPhone 17 Pro」傷に強い反射防止ディスプレー搭載か
- この連載の一覧へ