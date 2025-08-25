このページの本文へ

篠原修司のアップルうわさ情報局 第2325回

お漏らししたコードから判明

アップル「iPad mini（A19 Pro）」開発か

2025年08月25日 20時00分更新

文● 篠原修司

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

Apple

　アップルが開発中の次期iPad mini（コードネーム：J510/J511）に、A19 Proチップが搭載される可能性があることが明らかになった。米メディアMacRumorsが8月13日、アップルが誤って共有したコードから発見した情報として報じた。

　同紙によると、次期iPad miniにはiPhone 17 Proモデルに使用予定のA19 Proチップが搭載される見込みだという。

　アップルは2025年9月に発売予定のiPhone 17シリーズ向けにA19チップを開発している。A19 Proチップは標準のA19チップよりも多くのGPUコアを搭載したものだが、じつはGPUコアを1つ減らした低グレード版のA19 Proが存在するとうわさされている。この低グレード版チップが、iPhone 17 Airに使用される可能性があるという。

　現行のiPad miniは2024年に発売され、iPhone 15 Proモデルに使用されていたA17 Proチップを搭載している。そのため、次世代版がA19 Proチップを採用するのは理にかなっていると言える。

　新型iPad miniの発売時期について具体的な情報はないが、アップルは早ければ2026年に有機ELディスプレー搭載のiPad miniを発売する可能性があるとうわさされている。ただし、発売時期は不明確で、2027年まで登場しないという別のうわさもある。

 

■関連サイト

 

筆者紹介：篠原修司

1983年生まれ。福岡県在住のフリーライター。IT、スマホ、ゲーム、ネットの話題やデマの検証を専門に記事を書いています。
Twitter：@digimaga
ブログ：デジタルマガジン

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
  • 角川アスキー総合研究所

デジタル用語辞典

ASCII.jp RSS2.0 配信中