篠原修司のアップルうわさ情報局 第2325回
お漏らししたコードから判明
アップル「iPad mini（A19 Pro）」開発か
2025年08月25日 20時00分更新
アップルが開発中の次期iPad mini（コードネーム：J510/J511）に、A19 Proチップが搭載される可能性があることが明らかになった。米メディアMacRumorsが8月13日、アップルが誤って共有したコードから発見した情報として報じた。
同紙によると、次期iPad miniにはiPhone 17 Proモデルに使用予定のA19 Proチップが搭載される見込みだという。
アップルは2025年9月に発売予定のiPhone 17シリーズ向けにA19チップを開発している。A19 Proチップは標準のA19チップよりも多くのGPUコアを搭載したものだが、じつはGPUコアを1つ減らした低グレード版のA19 Proが存在するとうわさされている。この低グレード版チップが、iPhone 17 Airに使用される可能性があるという。
現行のiPad miniは2024年に発売され、iPhone 15 Proモデルに使用されていたA17 Proチップを搭載している。そのため、次世代版がA19 Proチップを採用するのは理にかなっていると言える。
新型iPad miniの発売時期について具体的な情報はないが、アップルは早ければ2026年に有機ELディスプレー搭載のiPad miniを発売する可能性があるとうわさされている。ただし、発売時期は不明確で、2027年まで登場しないという別のうわさもある。
この連載の記事
-
第2324回
iPhoneアップル、新型「Apple Watch」Touch ID搭載か
-
第2323回
iPhoneアップル「iPhone 17 Pro」新ケース素材「TechWoven」採用か
-
第2322回
iPhoneアップル「Mac mini（M5）」開発中か
-
第2321回
iPhoneアップル「iPhone 18」カメラコントロールボタン廃止…？
-
第2320回
iPhoneアップル「折りたたみ式iPhone」7.8型/5.5型サイズか
-
第2319回
iPhoneアップル「iPhone 17」シリーズ、極薄ベゼル＆ダイナミックアイランド改良か
-
第2318回
iPhoneアップル「iPhone 17 Pro」傷に強い反射防止ディスプレー搭載か
-
第2317回
iPhoneアップル「iOS 26」から新しい「HomePod」の手がかりが発見される
-
第2316回
iPhoneアップル「Apple Watch」用の睡眠スコア機能を開発中か
-
第2315回
iPhoneアップル「iPhone 17 Air」バッテリー容量3000mAh以下かも
- この連載の一覧へ