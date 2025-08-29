アップル「iPhone 17」用の新型ケース、公式カラーが明らかに?

リーク画像の一部 Xより

アップルが2025年に発売するiPhone 17向けの新しい「リキッドシリコン」ケースの公式カラーラインナップが明らかになった。著名リーカーのMajin Bu氏が自身のブログで8月24日に報じた。

同氏が工場から直接入手したという設計図の情報によると、iPhone 17用リキッドシリコンケースはマット仕上げとソフトタッチテクスチャーを採用した8色展開になるという。

ラインナップはディープオレンジ、ペールオレンジ、グラスグリーン、セラドン（青磁）、フォグパープル、グレーブルー、ダークブルー、ミッドナイトブラックとなっている。

ちなみにアップルは当初、ブラック、クラググレー、カランボラ、タンニン、レイクグリーンなどの色合いもテストしていたが、最終的には採用されなかったとのこと。ただし、これらの色合いは季節限定バリエーションとして後日導入される可能性もあるという。

新しいリキッドシリコンケースにはストラップホールが一体化されており、落下防止とともに日常使いでの利便性を向上させている。また、MagSafeとの完全な互換性、正確なフィードバックと耐久性を向上させたボタン、滑り止め効果の高いソフト素材なども特徴として挙げられている。

一方で、リキッドシリコン素材特有の問題として、ほこりやゴミが付着しやすいこと、長期使用により縁部分に摩耗がみられること、手の接触による汚れや跡が目立ちやすいことなどの制限があるとしている。これらはシリコン素材では一般的な問題だが、アップルは表面処理によってこれらの問題を軽減する可能性があるという。

同氏によると、「TechWoven」ケースがプレミアムオプションとして位置づけられる一方、「リキッドシリコン」ケースは手頃な価格と多様なカラーバリエーションでより幅広い層をターゲットにしているとのことだ。