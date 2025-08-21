篠原修司のアップルうわさ情報局 第2323回
FineWoven？ 何のこと？
アップル「iPhone 17 Pro」新ケース素材「TechWoven」採用か
2025年08月21日 20時00分更新
アップルは2025年に発売するiPhone 17 Pro向けに、新しいケース素材「TechWoven」を採用する可能性がある。著名リーカーのMajin Bu氏が8月20日に伝えた。
同氏によると、この新素材「TechWoven」は表面が織物のような質感を持っており、以前の「FineWoven」のようなベルベット調の滑らかさとは異なるテクスチャーになっているとのこと。
米メディア9to5Macの話では、「TechWoven」は再生プラスチック素材をベースにした素材の可能性があるという。これはペットボトルをリサイクルした環境に優しい繊維で、アップルの2030年カーボンニュートラル目標に沿ったものだ。
「TechWoven」ケースには底面両側にストラップ穴が設けられるとみられており、カラーラインナップは黒、茶、青、緑、紫の5色展開になるという。
さらにはパッケージ写真もリークされており、こちらには「クロスボディストラップと互換性がある」との記載があることから、アップル純正の新たなアクセサリーが登場する可能性も示唆されている。
iPhone 17シリーズの発表イベントは2025年9月9日に開催されるとうわさされており、TechWovenケースの詳細もその際に明らかになる見込みだ。
New iPhone 17 Leather Cases: Apple Says Goodbye to FineWoven— Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 19, 2025
Full Article:https://t.co/DbV4VnI9IRpic.twitter.com/pW9m6CjIwe
