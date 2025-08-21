このページの本文へ

篠原修司のアップルうわさ情報局 第2323回

FineWoven？　何のこと？

アップル「iPhone 17 Pro」新ケース素材「TechWoven」採用か

2025年08月21日 20時00分更新

文● 篠原修司

リーク画像の一部　Xより

　アップルは2025年に発売するiPhone 17 Pro向けに、新しいケース素材「TechWoven」を採用する可能性がある。著名リーカーのMajin Bu氏が8月20日に伝えた。

　同氏によると、この新素材「TechWoven」は表面が織物のような質感を持っており、以前の「FineWoven」のようなベルベット調の滑らかさとは異なるテクスチャーになっているとのこと。

　米メディア9to5Macの話では、「TechWoven」は再生プラスチック素材をベースにした素材の可能性があるという。これはペットボトルをリサイクルした環境に優しい繊維で、アップルの2030年カーボンニュートラル目標に沿ったものだ。

　「TechWoven」ケースには底面両側にストラップ穴が設けられるとみられており、カラーラインナップは黒、茶、青、緑、紫の5色展開になるという。

　さらにはパッケージ写真もリークされており、こちらには「クロスボディストラップと互換性がある」との記載があることから、アップル純正の新たなアクセサリーが登場する可能性も示唆されている。

　iPhone 17シリーズの発表イベントは2025年9月9日に開催されるとうわさされており、TechWovenケースの詳細もその際に明らかになる見込みだ。

 

■関連サイト

 

筆者紹介：篠原修司

1983年生まれ。福岡県在住のフリーライター。IT、スマホ、ゲーム、ネットの話題やデマの検証を専門に記事を書いています。
Twitter：@digimaga
ブログ：デジタルマガジン

