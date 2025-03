インティ・クリエイツは3月19日、IKKANさんと田中健大さんのダブルMCで、同社の関連タイトル情報、出展イベント情報を網羅する番組「インティ・クリエイツ情報局」の第18回を配信すると発表。配信日時は、2025年3月26日21時から。

第18回の放送では、『カルドアンシェル』にも登場するライブノベル2Dアクション『蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト』で《電子の謡精(サイバーディーヴァ)》モルフォ役を演じる櫻川めぐさんをゲストに、『カルドアンシェル』の最新情報と、「蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト」シリーズの最新情報を紹介予定だ。

【番組概要】

番組名:インティ・クリエイツ情報局 第18回

日時:2025年3月26日21時~

MC:IKKANさん(オフィス★怪人社)/田中健大さん(俳協)

ゲスト:櫻川めぐさん(S)

配信URL:

YouTube Live:https://youtube.com/live/WxOSiWOkxSc

ニコニコ生放送:https://live.nicovideo.jp/watch/lv347289989

【ゲーム情報】

タイトル:カルドアンシェル

ジャンル:RPG

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

※パッケージ版はNintendo Switch/PlayStation 5のみ

発売日:発売中(2024年10月24日)

価格:

パッケージ通常版:4950円

パッケージ限定版:1万890円

ダウンロード版:3480円

プレイ人数:1~2人

CERO:C(15才以上対象)

© INTI CREATES CO., LTD. 2024 ALL RIGHTS RESERVED.