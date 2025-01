ポケモンは1月27日、「Pokémon Trading Card Game Pocket」(ポケポケ)ゲーム内にて、「不正行為への対応について」というお知らせを告知した。

お知らせによると、一部のプレイヤーが「データ改ざん」「リアルマネートレード」などの利用規約に違反する行為を行っていることを確認。順次警告、アカウント停止などを措置を行っていくという。

これは、ゲームアプリをプレイする際に守るべき「利用規約 第17条 禁止行為」に明記されていること。許諾されていない第三者のソフトを利用してデータを書き換えたり、本アプリのデータを現金・電子マネー問わず金銭的取引に利用したりすると、禁止行為に該当することになる。

あくまでもルールの中で工夫をこらすのはOKだが、明確に禁止されていることを行うのはNG。アプリホーム画面の右下にある三点リーダーからメニューを開き、「その他>利用規約」と進めば見られるので、あらためて見直しておくといいだろう。

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Trading Card Game Pocket

ジャンル:カード

配信:ポケモン

開発:クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2024年10月30日)

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

IARC:3+(3歳以上対象)

