インティ・クリエイツは5月9日、よみがえりアクション『九魂の久遠』[Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)]について、PC(Steam)向けの体験版を配信開始した。

※Nintendo Switch向けの体験版も配信中

本体験版では、チュートリアルステージ後、「境界の冥道」ステージを経由して、「濁流樹海(ボス:ガルベストン)」か「巨岩平原(ボス:アリス)」の2ステージへ進める。

クオンの基本操作や、アニマリヴァイヴシステム、クオンの強化要素(久遠強化)、冥界図鑑への登録と閲覧といった要素が体験できる。この機会に遊んでみてはいかがだろうか。

本作の発売日は、2024年5月30日予定。価格は、パッケージ通常版が5280円/パッケージ限定版が9980円/ダウンロード版が4280円だ。

・Steamストア

https://store.steampowered.com/app/2428420/_/

【ゲーム情報】

タイトル:九魂の久遠(くこんのくおん)

ジャンル:アクション

配信:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

配信日:2024年5月30日予定

価格:

パッケージ通常版:5280円

パッケージ限定版:9980円

ダウンロード版:4280円

CERO:C(15才以上対象)

© INTI CREATES CO., LTD. 2024 ALL RIGHTS RESERVED.