インティ・クリエイツは5月9日、よみがえりアクション『九魂の久遠』［Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）］について、PC（Steam）向けの体験版を配信開始した。
※Nintendo Switch向けの体験版も配信中
本体験版では、チュートリアルステージ後、「境界の冥道」ステージを経由して、「濁流樹海（ボス：ガルベストン）」か「巨岩平原（ボス：アリス）」の2ステージへ進める。
クオンの基本操作や、アニマリヴァイヴシステム、クオンの強化要素（久遠強化）、冥界図鑑への登録と閲覧といった要素が体験できる。この機会に遊んでみてはいかがだろうか。
本作の発売日は、2024年5月30日予定。価格は、パッケージ通常版が5280円／パッケージ限定版が9980円／ダウンロード版が4280円だ。
・Steamストア
https://store.steampowered.com/app/2428420/_/
【ゲーム情報】
タイトル：九魂の久遠（くこんのくおん）
ジャンル：アクション
配信：インティ・クリエイツ
プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）
配信日：2024年5月30日予定
価格：
パッケージ通常版：5280円
パッケージ限定版：9980円
ダウンロード版：4280円
CERO：C（15才以上対象）
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