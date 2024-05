インティ・クリエイツは5月23日、よみがえりアクション『九魂の久遠』[Nintendo Switch/PC(Steam)]の新情報として、『蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト 鎖環(ギブス)』とのコラボレーションが決定したこと、および「九魂通信」第5回や、試遊イベントなどの最新情報を公開した。

本作の発売日は、2024年5月30日予定。価格は、パッケージ通常版が5280円/パッケージ限定版が9980円/ダウンロード版が4280円だ。

『蒼き雷霆(アームドブルー)ガンヴォルト 鎖環(ギブス)』

コラボアップデートを発表!

5月30日に発売日を控える九魂の久遠は、『蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト 鎖環(ギブス)』より6月末頃にコラボアップデートとして、追加ボス「雷獣ガンヴォルト」が来訪する無料アップデートを予定していると発表。

カッコよく手強いボスとなっているので、ガンヴォルトファンはもちろん、まだガンヴォルトを知らない人も、クオンとともにアップデートの配信日を待とう。

●雷獣ガンヴォルト(CV:石川界人さん)

かつて、“蒼き雷霆(アームドブルー)”と呼ばれた永遠の少年。真なる暴龍の王“メビウス”との戦いの最中、“無限の星詠(アストラルオーダー)”が選択した可能性世界の一つとして、混沌の空間に飛ばされ、クオンと邂逅する。

蒼い獣のその姿は、パートナーである“きりん”の能力により封印された姿だが、異世界への転移の影響で離れ離れになったことで、封印は維持されているものの、不安定な状態にあるようだ。

死を希望に変える、クオンの“アニマリヴァイヴ”は、雷撃を操る“蒼き雷霆(アームドブルー)”に対抗できるのか!?

生放送番組「九魂通信」第5回のお知らせ

「九魂通信」はよみがえりアクション『九魂の久遠』の魅力や最新情報を、毎月最終水曜日に配信する情報発信番組。

2024年5月29日20時からの“九魂通信”第5回は、発売直前に迫った『九魂の久遠』の最新情報をまとめて紹介。

ゲストに妖魔獣人「ロック」役の佐藤 元(さとう げん)さんを迎え、九魂の久遠の発売前夜祭を盛り上げていくという。

番組MCにはレギュラーの武虎(たけとら)さんとクオン役の河村梨恵(かわむらりえ)さんが出演! ぜひ、視聴して番組を盛り上げよう。

番組名:九魂通信 第5回

日時:2024年5月29日20時~

MC:武虎さん、河村梨恵さん(クオン役)

ゲスト:佐藤 元さん(ロック役)

配信:

YouTube Live:https://youtube.com/live/o0D5IE008VE

ニコニコ動画:https://live.nicovideo.jp/watch/lv345309142

『九魂の久遠』発売記念体験会が秋葉原のトレーダー2号店にて開催!

『九魂の久遠』の発売週の週末、2024年6月1日に、秋葉原のトレーダー2号店にて体験会を開催。体験した人と購入証明を持っている人にはノベルティをプレゼント。購入した人も、まだ未体験な人も遊びに行ってみてはいかがだろうか。

『九魂の久遠』発売記念体験会

日時:2024年6月1日 11時~17時

場所:トレーダー2号店

【ゲーム情報】

タイトル:九魂の久遠(くこんのくおん)

ジャンル:アクション

配信:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PC(Steam)

配信日:2024年5月30日予定

価格:

パッケージ通常版:5280円

パッケージ限定版:9980円

ダウンロード版:4280円

CERO:C(15才以上対象)

