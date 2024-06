【無料ゲーム】アマゾン「Prime Gaming」2024年6月の特典はこれだ

米アマゾンは5月29日(現地時間)、「Prime Gaming」でプレーできる6月の無料ゲーム作品を発表した。作品タイトルと提供開始日(現地時間)は以下の通り。

●6月6日

・「STAR WARS Battlefront II (Classic, 2005)」(GOG Code)……人気SFシリーズ「スター・ウォーズ」のゲーム作品。プレイヤーはダースベイダーのエリート軍団の一員として、戦場と銀河の運命を左右する戦いに飛び込むことになる。

・「Weird West Definitive Edition」(Epic Games Store)……型破りな英雄たちの物語が絡み合うアクションRPG作品。過酷な世界を生き残り、謎を解き明かせ!

・「Genesis Noir」(Amazon Games App)……ビッグバンで拡大する宇宙へ飛び込み、恋人を救うため万物を破壊する手段を探し出す、時空を超えたノワールアドベンチャーゲーム作品。

●6月13日

・「Everdream Valley」(Amazon Games App)……夏休みに祖父母の農園で過ごすプレイヤーが、日常と不思議な生活の両方を体験できるアドベンチャー作品。昼は農場で野菜や果物、家畜たちを育てつつ、夜は魔法の世界で動物になってミニゲームを楽しもう。夜の冒険が昼の農場に意外な影響を与えることも!?

・「Mythforce」(Epic Games Store)……人気の海外アニメにインスピレーションを受けたローグライクアドベンチャーゲーム。剣と魔法を組み合わせ、手に汗握る戦闘を体験しよう。

・「Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread」(GOG Code)……優秀なヒーローチームを編成し、世界を救うために戦う2Dメトロイドヴァニアアドベンチャー。スリル、探索、爆発的なアクションが満載の世界を駆け抜けろ。

・「Projection: First Light」(Amazon Games App)……神話の影絵の世界に住む主人公が、伝説の英雄たちと出会い、文化を越えた旅に出るパズルプラットフォームアドベンチャー。ほの暗い影絵の世界で、自分探しの旅に出発しよう。

Amazon Primeの会員は、Prime Gamingのサイトから上記作品を無料でプレーできる。

※上記の情報はすべてAmazon Prime Gaming英語版のリリースをもとにしたものです