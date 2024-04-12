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ゲーム  >  ニュース  >  『九魂の久遠』Nintendo Switch向け体験版を本日配信！

序盤の2ステージをたっぷり遊べる！

『九魂の久遠』Nintendo Switch向け体験版を本日配信！

2024年04月12日 13時05分更新

文● Zenon／ASCII

　インティ・クリエイツは4月11日、よみがえりアクション『九魂の久遠』［Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）］について、Switch向けの体験版を配信開始した。

　本体験版では、チュートリアルステージ後、「境界の冥道」ステージを経由して、「濁流樹海（ボス：ガルベストン）」か「巨岩平原（ボス：アリス）」の2ステージへ進める。

　クオンの基本操作や、アニマリヴァイヴシステム、クオンの強化要素（久遠強化）、冥界図鑑への登録と閲覧といった要素が体験できる。この機会に遊んでみてはいかがだろうか。

　本作の発売日は、2024年5月30日予定。価格は、パッケージ通常版が5280円／パッケージ限定版が9980円／ダウンロード版が4280円だ。

・マイニンテンドーストア
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000068802.html

 

【ゲーム情報】

タイトル：九魂の久遠（くこんのくおん）
ジャンル：アクション
配信：インティ・クリエイツ
プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）
配信日：2024年5月30日予定
価格：
　パッケージ通常版：5280円
　パッケージ限定版：9980円
　ダウンロード版：4280円
CERO：C（15才以上対象）

© INTI CREATES CO., LTD. 2024 ALL RIGHTS RESERVED.

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