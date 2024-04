インティ・クリエイツは4月17日、よみがえりアクション『九魂の久遠』[Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)]について、生放送番組「九魂通信」第四回を2024年4月24日20時より配信すると発表した。

番組にはレギュラーMCの武虎(たけとら)さんとクオン役の河村梨恵(かわむらりえ)さん、ゲストに声優の塚田悠衣(つかだゆい)さんを迎え、演じたキャラクターの紹介を含めた新情報を紹介。さらに完成が近づく限定版や店舗特典の最新情報をまとめて発表するという。

本作の発売日は、2024年5月30日予定。価格は、パッケージ通常版が5280円/パッケージ限定版が9980円/ダウンロード版が4280円だ。

番組名:九魂通信 第四回

日時:2024年4月24日20時~

MC:武虎さん、河村梨恵さん(クオン役)

ゲスト:塚田悠衣さん

配信URL:

YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=xCPMwK6uGFU

ニコニコ動画:https://live.nicovideo.jp/watch/lv344941998

熊本マンガアニメフェスタで『九魂の久遠』の体験版を遊ぼう!

2024年5月4日に開催される熊本マンガアニメフェスタで、『九魂の久遠』の体験版試遊が決定。

Nintendo Switch体験版では公開していない「啼鳥の魔窟(ていちょうのまくつ)」ステージが遊べるのは体験会だけなので、近くの人は遊びに行ってみてはいかがだろうか。

・熊本マンガアニメフェスタ公式サイト

https://ptp.fun/

・公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/ptp1631

【ゲーム情報】

タイトル:九魂の久遠(くこんのくおん)

ジャンル:アクション

配信:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

配信日:2024年5月30日予定

価格:

パッケージ通常版:5280円

パッケージ限定版:9980円

ダウンロード版:4280円

CERO:C(15才以上対象)

