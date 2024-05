インティ・クリエイツは5月15日、よみがえりアクション『九魂の久遠』[Nintendo Switch/PC(Steam)]の新情報として、四神妖「ジョルジュ」「ハーランド」とキャラクター紹介PVを公開した。

本作の発売日は、2024年5月30日予定。価格は、パッケージ通常版が5280円/パッケージ限定版が9980円/ダウンロード版が4280円だ。

禁足地を統べる四神妖(ししんよう)

冥界の門の完全開放を目指し、4体の大妖魔「四神妖」が持つ強大な魂、「乾坤魄」を手に入れるため、クオンは冥界の禁足地へと足を踏み入れる。

ジョルジュ(CV:松嶋 潤さん)

命の終焉と再誕を繰り返し、永きに渡って火山地帯に君臨している妖鳥。冥界火山の火口に身を投じる度に、その火力と魂はより強くなっていく。その輪廻の環を断ち切る事はできるのか……。

登場ステージ:南の奈落

地底深くへと落ちていく、冥界の火山地帯。さながら無限に湧き上がる生命力の如く、業火が四方から噴き出す、まさに灼熱の煉獄。

ハーランド(CV:金村 明日香さん)

北の氷塔の頂上で、妖力を独占する老獪な大妖魔。自然淘汰の激しい冥界において、非常に長く生きており、知識も豊富。

若作りしておちゃらけて見せる一方で、戦いとなれば高機動飛行形態へ変形して空中から一方的に敵を蹂躙する残虐さも持ち合わせている。

登場ステージ:北の氷塔

冥界の超環境が形成した、多層構造の氷塔。下層から吸い上げた妖力は、上層に行くにつれて、より純粋な妖力へと精製されていく。

不用意に踏み込めば、超低温の冷気に氷漬けにされ、栄養を搾り取られるのを待つだけのエサにされかねない。

ストーリーを彩る魅力的なキャラクターの紹介映像を公開!

現世への帰還を目指すクオンと、その前に立ちはだかる、クオンと境遇を同じくする別の妖魔獣人たちや、冥界の各地を統べる大妖魔たち。

個性豊かなキャラクターたちが活躍するシーンを実際のゲーム画面とともに紹介する映像が公開中。ぜひチェックしよう。

【出演】

河村 梨恵さん/夏吉 ゆうこさん/山中 真尋さん/若山 詩音さん/戸谷 菊之介さん/土屋 李央さん/佐藤 元さん/塚田 悠衣さん/武虎さん/松嶋 潤さん/金村 明日香さん/kaytoさん/牧野 秀紀さん/雪田 将司さん

・『九魂の久遠』キャラクター紹介映像

https://youtu.be/J9uqjIZhcQU

【ゲーム情報】

タイトル:九魂の久遠(くこんのくおん)

ジャンル:アクション

配信:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PC(Steam)

配信日:2024年5月30日予定

価格:

パッケージ通常版:5280円

パッケージ限定版:9980円

ダウンロード版:4280円

CERO:C(15才以上対象)

© INTI CREATES CO., LTD. 2024 ALL RIGHTS RESERVED.