インティ・クリエイツは5月2日、新作2D横スクロールアクション『九魂の久遠』(くこんのくおん)について、Nintendo Switchダウンロード版の予約受付を開始したと発表。また、メインテーマ「一匹と一人の約束」の紹介映像も公開している。

本作の対応プラットフォームは、Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)。発売日は2024年5月30日予定、価格はパッケージ通常版が5280円、パッケージ限定版が9980円、ダウンロード版が4280円となる。

Nintendo Switchダウンロード版の予約を開始!

『九魂の久遠』のNintendo Switch版について、ニンテンドーeショップでダウンロード版の予約を開始。予約期間は20%オフにて購入できるので、この機会に予約してみてはいかがだろうか。

予約期間:2024年5月2日~5月29日23時59分

My Nintendo Store:https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000068802.html

メインテーマ「一匹(キミ)と一人(わたし)の約束」

紹介映像公開!

ツクモ(CV:夏吉ゆうこさん)の歌う「一匹と一人の約束(キミとわたしのやくそく)」に乗せて、ストーリーを紹介するPVを公開。クオンと過ごしたかつての幸せな日常と、突然いなくなってしまったクオンの無事を願うツクモの切なる想いが心に響くPVをチェックしよう。

『九魂の久遠』メインテーマ「一匹と一人の約束」紹介映像

https://youtu.be/enCA8hgPSqs

【ゲーム情報】

タイトル:九魂の久遠(くこんのくおん)

ジャンル:アクション

配信:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

配信日:2024年5月30日予定

価格:

パッケージ通常版:5280円

パッケージ限定版:9980円

ダウンロード版:4280円

CERO:C(15才以上対象)

