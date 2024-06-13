レジスタは6月13日、Nintendo Switch用ソフト『revive of the moon（リバイブ・オブ・ザ・ムーン）』の事前予約をニンテンドーeショップにて開始したと発表。
本作の発売日は6月20日。通常価格2480円のところ、2024年7月9日までは発売記念キャンペーンとして、40％オフの1480円で購入できる（ダウンロード専売）。
また、フォロー&リポストキャンペーンや番組配信に関する最新情報を公開しているので、チェックしてほしい。
・ニンテンドーeショップ
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000079915.html
●フォロー&リポストキャンペーン開催
『revive of the moon（リバイブ・オブ・ザ・ムーン）』の事前予約開始を記念して、フォロー&リポストキャンペーンを実施し、抽選で10名にAmazonギフト1000円分をプレゼントする。
▼参加方法
①ゲーム公式X（Twitter）をフォロー
https://x.com/reviveofthemoon
②対象ポストのリポスト
https://x.com/reviveofthemoon/status/1801056107147989210
▼開催期間
2024年6月19日23時59分まで
●配信情報① 本作品監修 狩野英孝さんのEIKO!GO!!先行プレイ
お笑い芸人の狩野英孝さんが本作の監修を手掛けたということで、YouTubeチャンネル「EIKO!GO!!」にて、本作をプレイした様子を配信する。
チャンネル名：狩野英孝【公式チャンネル】EIKO!GO!!
URL：https://www.youtube.com/@eikogo3822
配信日：2024年6月19日18時～
●配信情報② 本作主演の声優3人による発売直前番組
本作の発売直前を記念した主演の声優3名による特別番組を、YouTubeの公式チャンネルにて配信。
出演
磯神美月役：岩川日和さん
御舟龍珠役：玉野翔矢さん
子安燕役：海地唯子さん
チャンネル名：【公式】revive of the moon
URL：https://www.youtube.com/@reviveofthemoon1838
配信日：2024年6月20日20時～
●作品概要
『revive of the moon（リバイブ・オブ・ザ・ムーン）』は、襲いかかってくるゾンビ（本作では「アカメビト」）を、「斬る」「撃つ」などを駆使して倒してゆくゾンビアクションゲーム。
また、本作の制作ではお笑い芸人の狩野英孝さんが監修・原案制作の分野で協力しているという。
■制作スタッフ
監修：狩野英孝さん
原案：玉野順也さん／狩野英孝さん
キャラクターデザイン・原画：石商さん
脚本：かほく麻緒さん
制作：プラス81
開発・発売：レジスタ
協力：マセキ芸能社
■主題歌「緋色の暁月」
作曲・作詞：ArK//ade Mode
歌：WHITEBOX
【ゲーム情報】
タイトル：revive of the moon（リバイブ・オブ・ザ・ムーン）
ジャンル：ゾンビアクション
配信：レジスタ
開発：レジスタ／プラス81
プラットフォーム：Nintendo Switch
配信日：2024年6月20日
価格：2480円 ※2024年7月9日までは40％オフの1480円
CERO：C（15歳以上対象）
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