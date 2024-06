レジスタは6月13日、Nintendo Switch用ソフト『revive of the moon(リバイブ・オブ・ザ・ムーン)』の事前予約をニンテンドーeショップにて開始したと発表。

本作の発売日は6月20日。通常価格2480円のところ、2024年7月9日までは発売記念キャンペーンとして、40%オフの1480円で購入できる(ダウンロード専売)。

また、フォロー&リポストキャンペーンや番組配信に関する最新情報を公開しているので、チェックしてほしい。

・ニンテンドーeショップ

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000079915.html

●フォロー&リポストキャンペーン開催

『revive of the moon(リバイブ・オブ・ザ・ムーン)』の事前予約開始を記念して、フォロー&リポストキャンペーンを実施し、抽選で10名にAmazonギフト1000円分をプレゼントする。

▼参加方法

①ゲーム公式X(Twitter)をフォロー

https://x.com/reviveofthemoon

②対象ポストのリポスト

https://x.com/reviveofthemoon/status/1801056107147989210

▼開催期間

2024年6月19日23時59分まで

●配信情報① 本作品監修 狩野英孝さんのEIKO!GO!!先行プレイ

お笑い芸人の狩野英孝さんが本作の監修を手掛けたということで、YouTubeチャンネル「EIKO!GO!!」にて、本作をプレイした様子を配信する。

チャンネル名:狩野英孝【公式チャンネル】EIKO!GO!!

URL:https://www.youtube.com/@eikogo3822

配信日:2024年6月19日18時~

●配信情報② 本作主演の声優3人による発売直前番組

本作の発売直前を記念した主演の声優3名による特別番組を、YouTubeの公式チャンネルにて配信。

出演

磯神美月役:岩川日和さん

御舟龍珠役:玉野翔矢さん

子安燕役:海地唯子さん

チャンネル名:【公式】revive of the moon

URL:https://www.youtube.com/@reviveofthemoon1838

配信日:2024年6月20日20時~

●作品概要

『revive of the moon(リバイブ・オブ・ザ・ムーン)』は、襲いかかってくるゾンビ(本作では「アカメビト」)を、「斬る」「撃つ」などを駆使して倒してゆくゾンビアクションゲーム。

また、本作の制作ではお笑い芸人の狩野英孝さんが監修・原案制作の分野で協力しているという。

■制作スタッフ

監修:狩野英孝さん

原案:玉野順也さん/狩野英孝さん

キャラクターデザイン・原画:石商さん

脚本:かほく麻緒さん

制作:プラス81

開発・発売:レジスタ

協力:マセキ芸能社

■主題歌「緋色の暁月」

作曲・作詞:ArK//ade Mode

歌:WHITEBOX

【ゲーム情報】

タイトル:revive of the moon(リバイブ・オブ・ザ・ムーン)

ジャンル:ゾンビアクション

配信:レジスタ

開発:レジスタ/プラス81

プラットフォーム:Nintendo Switch

配信日:2024年6月20日

価格:2480円 ※2024年7月9日までは40%オフの1480円

CERO:C(15歳以上対象)

©2024 Regista Co., Ltd. / Plus81 Co., Ltd.All right reserved.©株式会社マセキ芸能社