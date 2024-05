コナミデジタルエンタテインメントは5月2日、シリーズ30周年記念作品『パワフルプロ野球2024-2025』(以下、パワプロ2024)のオープニングムービー(以下、OP動画)を公開した。

本作の対応プラットフォームはNintendo Switch/PlayStation 4、発売日は2024年7月18日予定。価格は、通常版のパッケージ版/ダウンロード版が8470円/ダウンロード版のみのパワフルエディションが1万670円となる。

OP動画は、昔からの「パワプロ」ファンにとって懐かしさを感じられる演出でスタート。動画内には過去作の絵コンテや歴代OP動画が映し出されているほか、プロ野球の歴史に名を刻んできた星野仙一選手やイチロー選手をはじめ計16名のレジェンドOB選手が2頭身にデフォルメされて登場している。

動画公開にあわせて、『パワプロ2024』公式サイトではOP動画に登場するレジェンドOB選手の能力値をはじめ、レジェンド要素あふれる新情報を公開。

今作の主題歌である「RELAY」を歌うのは高校3年生の藤原 美慶(ふじわら びけい)さん。オーディションを勝ち抜き、『パワプロ2024』主題歌シンガーに選ばれた。

さらに明日2024年5月3日から、主題歌「RELAY」が全国のJOYSOUNDで配信開始。藤原さんからのコメントも到着したので、確認してほしい。

<藤原 美慶さんコメント> オーディションで選ばれたと連絡を受けたときは、信じられないくらい嬉しくて、家族で1時間くらい放心状態となりました。レコーディングの時も、まだ自分が歌うとは信じられず、「これはドッキリなのかな?」と思っていました(笑)。 みんなの心に届くよう、自分自身の力を精一杯発揮して歌いました。そして今回JOYSOUNDで「RELAY」が登場するので、歌詞を理解し、「パワプロ」の歴史を感じながら一つ一つの言葉を大切にしてぜひ歌ってほしいです!

藤原さんの力強く真っすぐな歌声、そして「パワプロ」シリーズ30周年の歴史を感じられるOP動画をぜひチェックしてみてはいかがだろうか。

OP動画:https://youtu.be/pxdRtLSTI80

懐かしい要素が盛りだくさん!

OP動画にはあのレジェンドOB選手が登場!!

本作には、「パワプロ」シリーズ史上最多400名超のレジェンドOB選手が搭載。南海・阪急・近鉄のオールドチームを収録しているだけでなく、12球団それぞれの歴代選手が集結した「歴代レジェンドチーム」も12チーム収録され、さまざまなモードで使用できる。

そしてPS VRを使用すれば、よみがえったオールド球場のスタンドに座って観戦も可能(PS4版のみ)だ。OP動画に登場する選手は以下の通り。

※記載の球団名は2024年時点の表記です。(関西私鉄3球団を除く)

・広島東洋カープ 衣笠 祥雄選手

・横浜DeNAベイスターズ 佐々木 主浩選手

・読売ジャイアンツ 王 貞治選手

・読売ジャイアンツ 長嶋 茂雄選手

・東京ヤクルトスワローズ 古田 敦也選手

・中日ドラゴンズ 星野 仙一選手

・千葉ロッテマリーンズ 落合 博満選手

・福岡ソフトバンクホークス 城島健司選手

・東北楽天ゴールデンイーグルス 岩隈 久志選手

・埼玉西武ライオンズ 松坂 大輔選手

・北海道日本ハムファイターズ 小笠原 道大選手

・阪急ブレーブス 福本 豊選手

OP動画に登場するレジェンドOB選手の能力値データは以下公式サイトを確認しよう。

公式サイト:https://www.konami.com/pawa/2024-2025/

主題歌「RELAY」がブラバン楽譜やカラオケに登場!

パワスピポータルで無料配布中のブラスバンド(ブラバン)向けアレンジ楽譜に、本日2024年5月2日から「RELAY」が追加。応援する気持ちを大切に、パワプロ楽曲を響かせて思いを届けよう。詳細は以下リンクを確認してほしい。

パワスピポータル:https://www.konami.com/pawa/braban/

そして明日2024年5月3日から、『パワプロ2024』主題歌の「RELAY」が全国のJOYSOUNDで配信開始。ぜひカラオケで「RELAY」を歌って楽しんでみよう。「パワプロ」シリーズ過去作の主題歌も配信中。配信楽曲は以下の通り。

・『eBASEBALLパワフルプロ野球2022』主題歌……「群像夏」

・『eBASEBALLパワフルプロ野球2020』主題歌……「蒼の彼方へ」

・『実況パワフルプロ野球2018』主題歌……「Brand New Sky」

・『実況パワフルプロ野球2016』主題歌……「Never-ending tale」

・「パワプロチャンピオンシップス2017」公式テーマソング……「Flying High」

【ゲーム情報】

タイトル:パワフルプロ野球2024-2025

ジャンル:野球・育成

販売:KONAMI

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 4

発売日:2024年7月18日

価格:

通常版:8470円(パッケージ版/ダウンロード版)

パワフルエディション:1万670円(ダウンロード版)

プレイ人数:1~4人

CERO:A(全年齢対象)

一般社団法人日本野球機構承認

Konami Digital Entertainment/WBCI ©2024 SAMURAI JAPAN

日本プロ野球名球会公認

日本プロ野球OBクラブ公認

日本プロ野球外国人OB選手会公認

プロ野球フランチャイズ球場公認

ゲーム内に再現された球場内看板は、原則として2023年度プロ野球公式戦のデータを基に制作しています。

データは、Japan Baseball Dataが独自に収集したものであり、公式記録とは異なる場合があります。

提供情報の手段を問わず、いかなる目的であれ無断で複製、転送、販売などを行なうことを固く禁じます。

All other copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license.

©Konami Digital Entertainment