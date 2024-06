コナミデジタルエンタテインメントは6月13日、シリーズ30周年記念作品『パワフルプロ野球2024-2025』(以下、パワプロ2024)のダウンロード版の予約受付を開始した。

本作の対応プラットフォームはNintendo Switch/PlayStation 4、発売日は2024年7月18日予定。価格は、通常版のパッケージ版/ダウンロード版が8470円/ダウンロード版のみのパワフルエディションが1万670円となる。

ダウンロード版を予約すると、予約購入特典としてオリジナル球場「クラウンスタジアム」がゲーム開始時から使用可能になる。

また、ダウンロード版専売となる「パワフルエディション」を予約すると、「パワプロ」シリーズの歴代BGM曲全305曲が特典として付属する。

※『大谷翔平選手×パワプロ2024』パッケージスリーブは、ダウンロード版の早期購入特典の対象外です。

そして、ダウンロード版の予約受付開始にあわせて、『パワプロ2024』のプロモーションビデオ(以下、PV動画)を公開。

PV動画では、今作から搭載されたオールド球団やレジェンドOB選手についてはもちろん、新モード「対決!レジェンドバトル」や新要素が加わった「パワフェスアドベンチャー」など各モードについても紹介している。

『パワプロ2024』は、パッケージ版も予約受付中。詳しくは公式サイトを参照してほしい。

・公式サイト

https://www.konami.com/pawa/2024-2025/

「パワフルプロ野球 VOCAL TRACKS パワプロ 30th Anniversary Edition」 7月4日から配信開始!

歴代主題歌を収めたサウンドドラック「パワフルプロ野球 VOCAL TRACKS パワプロ 30th Anniversary Edition」を、2024年7月4日からダウンロード&ストリーミング配信を開始予定。

野球ゲームにオープニング主題歌という新風を吹き込んだ『実況パワフルプロ野球8』の「Little Soldier」から、最新作『パワフルプロ野球2024-2025』の「RELAY」までを完全収録!

さらに、主題歌のロングバージョン、オフボーカルバージョン、そしてサクセスエンディングテーマまで全45曲を収録している。胸を熱くする数々の楽曲を楽しんでみてはいかがだろうか。

※配信サイトは後日公式サイトで公開予定です。

【ゲーム情報】

タイトル:パワフルプロ野球2024-2025

ジャンル:野球・育成

販売:KONAMI

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 4

発売日:2024年7月18日

価格:

通常版:8470円(パッケージ版/ダウンロード版)

パワフルエディション:1万670円(ダウンロード版)

プレイ人数:1~4人

CERO:A(全年齢対象)

