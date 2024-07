コナミデジタルエンタテインメントは7月18日、「パワフルプロ野球」(以下、パワプロ)シリーズ30周年記念作品『パワフルプロ野球2024-2025』(以下、パワプロ2024)をNintendo Switch/PlayStation 5で発売。価格は通常版のパッケージ版/ダウンロード版が8470円、ダウンロード専売のパワフルエディションが1万670円となる。

パワプロ30周年を記念した本作は、400名超のレジェンドOB選手の搭載や阪急西宮球場・大阪スタヂアムといった懐かしの球場の復活など、パワプロやプロ野球の歴史を感じられるコンテンツが充実。

さらに、歴代タイトルのオープニングアートなどが閲覧できる「パワプロコレクション」モードを搭載しているほか、「サクセス」モードで人気のあったシナリオ「プロ野球12球団」のリメイクも収録しているなど、昔からのパワプロファンでも楽しめる要素が盛りだくさんだ。

また、配信中のモバイルゲーム『パワフルプロ野球栄冠ナインクロスロード』(以下、パワプロ栄冠クロス)が、家庭用ゲーム(Nintendo Switch/PlayStation 4)としても配信開始。モバイル版とのデータ連携(※)が可能となり、家でも旅行先でも、場所を問わず『パワプロ栄冠クロス』を楽しめる。なお、本日発売の『パワプロ2024』との連動も可能だ。

※データ連携は、Nintendo Switchのみ対象です。PlayStation 4ではデータ連携できません。

『パワフルプロ野球2024-2025』TVCM

『パワフルプロ野球2024-2025』発売記念トレーラー

新モード「対決!レジェンドバトル」が搭載!

現役選手はもちろん、レジェンドOB選手まで、プロ野球史を彩る選手たちと一打席限りの真剣勝負を行い、オリジナル選手を育成できる。より良い選手を育成するために、100人抜きを目指そう。

定番モードも充実!

レジェンドOB選手が選んだオリジナルシナリオも本日から配信予定!

「ペナント」「サクセス」「栄冠ナイン」「マイライフ」などの定番モードももちろん搭載。プロ野球12球団に加え、阪急ブレーブス・南海ホークス・大阪近鉄バファローズの3チーム、時代の垣根を超えたプロ野球12球団歴代レジェンドチームも使用可能に。

「LIVEシナリオ」モードでは、オリジナルシナリオを作成して配信できる新たな機能が追加されてパワーアップ。それぞれの記憶に残る、“思い出の試合シーン”を再現しよう。作ったシナリオはオンライン上に配信することができ、自由にプレイできる。

また、各球団のレジェンドOB選手15人がそれぞれ選んだ“記憶に残る名シーン”をオリジナルシナリオとして公開予定。ぜひ、球界のレジェンドたちが選んだ名シーンに思いを巡らせながら楽しもう。

2024年7月15日から順次公開中のレジェンドOB選手同士の『パワプロ2024』対決動画もぜひチェックしてほしい。全7本公開予定だ。詳細は公式サイトの「OBプレイムービー」を確認してほしい。

https://www.konami.com/pawa/2024-2025/movie

そして本作では、パワプロ30周年を記念した特別なモード「パワプロコレクション」も搭載。パワポイントを集めて歴代タイトルのタイトルアート、オープニングムービー、オープニングアートをゲットし、「パワプロ」の歴史をコレクションしよう。コレクションは閲覧だけでなく、タイトル画面として設定したり、再生したりもできる。

さらに、同じ作品のタイトルアート・オープニングムービー・オープニングアートがそろうと「ヒミツのハナシ」が開放され、制作時の裏話を読むことができる特別な仕掛けも!?

KONAMI野球ゲームアンバサダー

大谷翔平選手がさまざまなモードに登場!

新モード「対決!レジェンドバトル」はもちろん、「ペナント」「栄冠ナイン」「マイライフ」などさまざまなモードに登場。もちろん、アレンジチームにも加えることができる。

時には強敵、時には仲間。またある時は監督として高校生の大谷選手を育成したり、大谷選手になって野球人生を体験したり――。さまざまな大谷選手と『パワプロ2024』を遊び尽くそう。

モバイルゲーム『パワプロ栄冠クロス』が家庭用ゲームでも遊べる!

『パワプロ2024』との連動も可能に

配信中のモバイルゲーム『パワプロ栄冠クロス』が、家庭用ゲーム(Nintendo Switch/PlayStation 4)としても2024年7月17日から配信がスタート。『パワプロ2024』とは、『パワプロ栄冠クロス』で登録した「栄冠チーム」「アレンジチーム」を各1チーム、「選手」は最大70人までを同一プラットフォーム内で連動できる。

また、『パワプロ2024』に連動したチーム・選手を使って、「対戦」や「ペナント」「マイライフ」などを楽しめる。この機会にぜひ『パワプロ栄冠クロス』と『パワプロ2024』を連動させ、「パワプロ」シリーズを楽しんでみよう。

【ゲーム情報】

タイトル:パワフルプロ野球2024-2025

ジャンル:野球・育成

販売:KONAMI

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 4

発売日:発売中(2024年7月18日)

価格:

通常版:8470円(パッケージ版/ダウンロード版)

パワフルエディション:1万670円(ダウンロード版)

プレイ人数:1~4人

CERO:A(全年齢対象)

