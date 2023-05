コナミデジタルエンタテインメントは5月23日、Nintendo Switch/PlayStation 4で発売中の『eBASEBALLパワフルプロ野球2022』(以下、パワプロ2022)にて、最新の選手データを反映する無料アップデートを実施すると発表。実施日は、2023年5月25日となる。

今回のアップデートで、NPB支配下登録となったトレバー・バウアー選手(横浜DeNA)や茶野篤政選手(オリックス)ら複数名が新たに使用できるようになるほか、最新の選手データで遊べるように。

海外移籍選手として活躍中の千賀滉大選手、藤浪晋太郎選手、吉田正尚選手もOB選手として使用可能になる。

追加選手一覧

【セ・リーグ】

トレバー・バウアー選手(横浜DeNA)

梶谷隆幸選手(巨人)

田中豊樹選手(巨人)

堀岡隼人選手(巨人)

横川凱選手(巨人)

【パ・リーグ】

茶野篤政選手(オリックス)

ジェイコブ・ニックス選手(オリックス)

マーウィン・ゴンザレス選手(オリックス)

海外移籍した選手がOBとして登場!

追加選手の能力データは公式サイトで公開中!

『パワプロ2022』公式サイト:https://www.konami.com/pawa/2022/

選手データを最新にアップデート!

【ゲーム情報】

タイトル:eBASEBALLパワフルプロ野球2022

ジャンル:野球・育成

販売:KONAMI

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 4

発売日:発売中(2022年4月21日)

価格:

通常版:8250円(パッケージ版/ダウンロード版)

パワフルエディション:1万450円(ダウンロード版)

プレイ人数:

Nintendo Switch:TVモード1~4人/テーブルモード1~4人/携帯モード1人

※プレイヤー1人につき、Joy-Con1本が必要です

PS4:1~4人(オンライン時1~2人)

CERO:A(全年齢対象)