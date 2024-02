コナミデジタルエンタテインメントは2月21日、「パワフルプロ野球」(以下「パワプロ」)シリーズ30周年記念作品『パワフルプロ野球2024-2025』(以下『パワプロ2024』)を、2024年に発売すると発表。

本発表は、任天堂の情報発信番組「Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2024.2.21」にて公開。

KONAMI野球ゲームアンバサダーの大谷翔平選手も出演し、SNSなどで話題をさらった。

「パワプロ」シリーズは、1994年の1作目『実況パワフルプロ野球‘94』の発売から今年で30周年を迎える。

本作は、「パワプロ30年のファン感謝祭!」がテーマとなる。KONAMI野球ゲームアンバサダーの大谷翔平選手らが登場する新たな育成モード「対決!レジェンドバトル」を搭載するほか、プロ野球選手を育成する「サクセス」「栄冠ナイン」や「パワフェス」などの定番モードもパワーアップして登場。

このほかにも、これまでの「パワプロ」シリーズやプロ野球の歴史を感じられるモードも搭載予定とのこと。発売日などの詳細は、続報を待とう。

大谷翔平選手や球界のレジェンドたちと真っ向勝負!新育成モード「対決!レジェンドバトル」

『実況パワフルプロ野球10』などに搭載していた「対決!伝説選手」を基にした新育成モード「対決!レジェンドバトル」では、歴代のレジェンドOBらと真剣勝負! KONAMI野球ゲームアンバサダーの大谷翔平選手も強敵として待ち受ける。

「パワフェス」がモード刷新し、新たな舞台・スカウ島で難敵に挑む!!歴代のボスも総出演!?

ゲーム性を刷新した「パワフェス」は、新たな舞台・スカウ島で難敵に挑む。歴代のボスが総出演するほか、「がんばれゴエモン」シリーズの「ゴエモン」や「悪魔城ドラキュラ」シリーズの「アルカード」などKONAMIの歴代タイトルのキャラクターたちが登場する“KONAMIドリームコラボ”による夢の共演も!

定番モードも充実!サクセスの新シナリオはまさかの未来が舞台!?

定番の選手育成モード「サクセス」は、50年後の“未来”が舞台。歴代の人気サクセスキャラも登場する摩訶不思議な世界線で選手を育成する。

弱小高校野球部の監督となって甲子園常連校を目指す「栄冠ナイン」モードももちろん搭載!

KONAMI野球ゲームアンバサダー大谷翔平選手が“同い年”のシリーズ最新作『パワプロ2024』を紹介!

KONAMI野球ゲームアンバサダーに就任した大谷翔平選手が2024年2月21日、配信番組「Nintendo Direct」に出演し、「僕もパワプロも今年で30歳。野球しようぜ!パワフルプロ野球!」のセリフとともに、最新作『パワプロ2024』を紹介した。

【ゲーム情報】

タイトル:パワフルプロ野球2024-2025

ジャンル:野球・育成

販売:KONAMI

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 4

発売日:2024年

価格:未定

プレイ人数:1~4人

CERO:審査予定

