インティ・クリエイツは3月27日、Nintendo Switch/PC(Steam)向けアクションゲーム『九魂の久遠』(くこんのクオン)について、妖魔獣人「ロック」とゲームシステム「久遠強化」の情報を公開した。

本作の発売日は2024年5月30日予定。価格は、パッケージ通常版が5280円、パッケージ限定版が9980円、ダウンロード版が4280円となる。

立ちはだかる妖魔獣人(ようまじゅうじん)たち

冥界の門の封印を解く「要石」を求めて冥界の各地を探索するクオンの前に、クオンと同じく冥界に堕ちた動物たちが変身した「妖魔獣人」たちが立ちはだかる。

●スチュワート(CV:戸谷 菊之介さん)

現世で死に、冥界に堕ちた柴犬が変化した獣人。クオンと同じく、現世の飼い主の元に戻る事が目的だ。

真面目で実直で、寡黙なクオンとは対照的に、少しウザいぐらい社交的で、飼い主への愛情をハッキリと表す、文字通りの忠犬。

何事も、自分が一番最初でないと気が済まない性格のようで、クオンよりも先に現世に帰ろうとするあまり、半ば一方的に戦いを挑む。

クオンの動物スキルの使用を制限する、条件犯射(パブロフ・ロック)というスキルを持つ。

・登場ステージ:???

クオンと同じく、現世へ帰るために冥界を探索しているロック。彼とは、いつ、どんな場所で遭遇してもおかしくはないという。

ゲームシステムの紹介

死ねば死ぬほど強くなり、よみがえるというユニークなゲームシステムを持つ本作。今回は、その中から「久遠強化」を紹介する。

●久遠強化

「久遠強化」画面では、冥界の各地で手に入る「九魂石」と、ホープポイントを消費して、クオンのさまざまな能力を強化できる。

※強化した能力は、自由にオン/オフすることも可能です。

・能力強化の一部を紹介

【猫に九生あり その1】

妖魔形態のダメージを肩代わりする勾玉(エクステンドライフ)が1つ追加される。

【舞い散る不吉】

カラス使用時に舞い散る羽でダメージを与えられるようになる。

【希望の足掛かり:妖魔獣人】

幼魔形態(ネコ型)で妖魔獣人と戦う時にキャットウォークが出現するようになる。

・獣人石でさらに強化

妖魔獣人から入手できる「獣人石」があれば、さらに特別な「獣人石強化」を行なえる。冥界の各地を探索して九魂石や獣人石を集め、クオンの能力と生存率を高めて、待ち受ける難関や強敵に備えよう。

【ゲーム情報】

タイトル:九魂の久遠(くこんのくおん)

ジャンル:アクション

配信:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PC(Steam)

配信日:2024年5月30日予定

価格:

パッケージ通常版:5280円

パッケージ限定版:9980円

ダウンロード版:4280円

CERO:C(15才以上対象)

© INTI CREATES CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.