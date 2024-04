インティ・クリエイツは4月3日、よみがえりアクション『九魂の久遠』[Nintendo Switch/PC(Steam)]のゲームシステム「冥界図鑑」と「九魂逢魔形態」の情報を公開した。

本作の発売日は、2024年5月30日予定。価格は、パッケージ通常版が5280円/パッケージ限定版が9980円/ダウンロード版が4280円だ。

●冥界図鑑

クオンが妖魔に敗れて命を落とすと、「冥界図鑑」に情報が追加されていく。同じ轍を踏まないよう、図鑑を開いて今まさにクオンの命を奪った妖魔の情報を確認してみると良いだろう。敵を知り、対策を講じれば、死に怯えることはなくなるかもしれない。

また、冥界図鑑には、その妖魔に殺された時に発動しやすい動物スキルの情報も記載されている。つまり、望みの動物スキルを得るために、あえて命を捨てる行為におよぶこともできるということだが……。

図鑑の情報をどのように活用してクオンの行動に反映させるかは、すべてプレイヤー次第となる。

●九魂逢魔(くこんおうま)形態

アニマリヴァイヴを繰り返し、ついに九魂へと到達したクオンは戦闘能力をすべて解放した最凶の妖魔獣人「九魂逢魔形態」へと変身する。妖魔形態から業魔形態への変身時とは異なり、九魂逢魔形態への変身には「あらがう」ことができない。

九魂逢魔形態のクオンの前には、ザコ妖魔など足元にもおよばない。すべて一撃のもとに屠り去ることができる。また、いくつかの動物スキルのヒスイゲージやスタミナゲージの消費が軽減される。

これまで以上に戦闘に特化したことで、道中は思う存分暴れ回ることが可能だ。

ただし、ダメージを受けないわけではない。体力が最も高いぶん、死に辛くはあるものの、中ボス・ボスなどの強敵との戦いでは、これまで以上に慎重さが必要かもしれない。

九魂逢魔形態は、これ以上死んでしまうとゲームオーバーになってしまう極限状態であるとも言えるのだ……。

※「永魂モード」を除く。

【ゲーム情報】

タイトル:九魂の久遠(くこんのくおん)

ジャンル:アクション

配信:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PC(Steam)

配信日:2024年5月30日予定

価格:

パッケージ通常版:5280円

パッケージ限定版:9980円

ダウンロード版:4280円

CERO:C(15才以上対象)

© INTI CREATES CO., LTD. 2024 ALL RIGHTS RESERVED.