THQ Nordic Japanは2月20日、PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)向けサバイバルホラー『Alone in the Dark』(アローン・イン・ザ・ダーク)について、制作の舞台裏を紹介するトレーラーを公開した。

本作の発売日は、2024年3月20日予定。価格はプラットフォームやエディションによって異なるので、下記をチェックしてほしい。

今回の映像では、出演者のジョディ・カマーさんとデヴィッド・ハーバーさんが本作の舞台裏を紹介している。2人が語る、ゲームやキャラクターに関する秘話をお見逃しなく。

『Alone in the Dark(アローン・イン・ザ・ダーク)』 紹介トレーラー「ゲーム制作の舞台裏」編

https://youtu.be/ku43wzqXOgE

【ゲーム情報】

タイトル:Alone in the Dark(アローン・イン・ザ・ダーク)

ジャンル:サバイバルホラー

販売:THQ Nordic

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日: 2024年3月20日予定

価格:

PS5版:7590円(パッケージ/ダウンロード) ※PS Plus加入で10%オフの6831円

PS5 Digital Deluxe Edition:8800円(ダウンロード版) ※PS Plus加入で10%オフの7920円

XSX|S/PC版:7600円(ダウンロード版) ※10%オフの6840円

Digital Deluxe Edition:8800円(ダウンロード版) ※10%オフの7920円

CERO:CERO:D(17歳以上対象)

