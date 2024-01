THQ Nordicは1月19日、PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)向けサバイバルホラー『Alone in the Dark』(アローン・イン・ザ・ダーク)について、最新トレーラー「デルセト屋敷へようこそ」編を公開した。

本作の発売日は、2024年3月20日予定。価格はプラットフォームやエディションによって異なるので、下記をチェックしてほしい。

なお、PlayStation 5パッケージ/ダウンロード版、Xbox Series X|Sダウンロード版は予約受付中。PC(Steam)ではウィッシュリストを受付中だ。

また、本作の前日譚を描く無料体験版『Alone in the Dark Prologue』(アローン・イン・ザ・ダーク プロローグ)をPlayStation Store/Microsoft Store/Steamで配信している。

『Alone in the Dark』紹介トレーラー

「デルセト屋敷へようこそ」編

エミリー・ハートウッドと探偵エドワード・カーンビーは、デルセト屋敷へと足を踏み入れた……。この屋敷では、きしむ床板が不気味な過去を囁き、薄暗い廊下には不吉な何かが潜む。

住人たちはつかみどころがなく、誰が真実を語り、誰が本心を隠しているのか? 屋敷に隠された秘密を暴くことはできるのか――。

URL:https://youtu.be/FrEGMkBxaUw

【ゲーム情報】

タイトル:Alone in the Dark(アローン・イン・ザ・ダーク)

ジャンル:サバイバルホラー

販売:THQ Nordic

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日: 2024年3月20日予定

価格:

PS5版:7590円(パッケージ/ダウンロード) ※PS Plus加入で10%オフの6831円

PS5 Digital Deluxe Edition:8800円(ダウンロード版) ※PS Plus加入で10%オフの7920円

XSX|S/PC版:7600円(ダウンロード版) ※10%オフの6840円

Digital Deluxe Edition:8800円(ダウンロード版) ※10%オフの7920円

CERO:CERO:D(17歳以上対象)

© 2023 THQ Nordic AB, Sweden. Published by THQ Nordic GmbH, Austria. Developed by Pieces Interactive. THQ and THQ Nordic are trademarks of THQ Nordic AB, Sweden. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners. All rights reserved.

※「PlayStation」および「PS5」は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※© Valve Corporation. Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.登録商標または商標です。

※会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。