THQ Nordic Japanは3月21日、PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)で発売中のサバイバルホラー『Alone in the Dark』(アローン・イン・ザ・ダーク)について、リリーストレーラーを公開した。本作の価格はプラットフォームやエディションによって異なるので、下記のゲーム情報を確認してほしい。

また、動画投稿ガイドライン、不具合・要望フォームを公式サイトにて公開している。

『Alone in the Dark(アローン・イン・ザ・ダーク)』

リリーストレーラー

https://youtu.be/a3GhjdbIjgE

動画投稿ガイドライン公開

プレイ動画を検討している人へ、投稿する際のガイドラインを公開した。また、動画を配信、投稿する際に利用できるアセットも提供中だ。

不具合報告・要望フォーム

ユーザーからの本作への不具合報告や要望・声援を受付中。これらの報告や意見は、不具合の修正や改善に役立てていくという。

詳しくは『Alone in the Dark』公式サイトを確認してほしい。

https://sites.google.com/view/aloneinthedark/

【ゲーム情報】

タイトル:Alone in the Dark(アローン・イン・ザ・ダーク)

ジャンル:サバイバルホラー

販売:THQ Nordic

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:発売中(2024年3月20日)

価格:

PS5版:7590円(パッケージ/ダウンロード)

PS5 Digital Deluxe Edition:8800円(ダウンロード版)

XSX|S/PC版:7600円(ダウンロード版)

Digital Deluxe Edition:8800円(ダウンロード版)

※PC(Steam)版はリリース記念セールで10%オフの6831円で購入可能。

CERO:CERO:D(17歳以上対象)

© 2024 THQ Nordic AB, Sweden. Published by THQ Nordic GmbH, Austria. Developed by Pieces Interactive. THQ and THQ Nordic are trademarks of THQ Nordic AB, Sweden. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners. All rights reserved.

※「PlayStation」および「PS5」は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※© Valve Corporation. Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.登録商標または商標です。

※会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。