THQ Nordic Japanは11月9日、PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)向けサバイバルホラー『Alone in the Dark』(アローン・イン・ザ・ダーク)について、最新トレーラー「ジェレミーを探して」を公開した。

本トレーラーでは、謎めいた手紙を受け取ったエミリーと私立探偵エドワードが、不可解な出来事を解明するため、そしてジェレミーを見つけるため、デルセト屋敷にやってきた様子を、プレイ映像も交えながら紹介している。

ゲームの発売日は2024年1月16日。価格はPlayStation 5とXbox Series X|S&PCといったプラットフォームやエディションによって異なるので、下記をチェックしてほしい。

『Alone in the Dark(アローン・イン・ザ・ダーク)』

紹介トレーラー「ジェレミーを探して」編

https://youtu.be/yI_rrHTKjtc

【スクリーンショット】

【ゲーム情報】

タイトル:Alone in the Dark(アローン・イン・ザ・ダーク)

ジャンル:サバイバルホラー

販売:THQ Nordic

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:2024年1月16日

価格:

PS5版:7590円(パッケージ/ダウンロード) ※PS Plus加入で10%オフの6831円

PS5 Digital Deluxe Edition:8800円(ダウンロード版) ※PS Plus加入で10%オフの7920円

XSX|S/PC版:7600円(ダウンロード版) ※10%オフの6840円

Digital Deluxe Edition:8800円(ダウンロード版) ※10%オフの7920円

CERO:C(15歳以上対象)

© 2023 THQ Nordic AB, Sweden. Published by THQ Nordic GmbH, Austria. Developed by Pieces Interactive. THQ and THQ Nordic are trademarks of THQ Nordic AB, Sweden. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners. All rights reserved.

※「PlayStation」および「PS5」は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※© Valve Corporation. Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.登録商標または商標です。

※会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。