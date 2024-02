THQ Nordicは2月26日、Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)で『Disney Epic Mickey: Rebrushed』を発売予定だと発表。発売時期は2024年予定、価格などは未定だ。

本作は、『ディズニー エピックミッキー ~ミッキーマウスと魔法の筆~』のリマスター作品であり、オリジナル版『Disney Epic Mickey』のディレクターであるウォーレン・スペクター氏の協力を得て、Purple Lampが開発を担当している。

本日、日本語版のアナウンスメントトレーラーも公開されたので、あわせてチェックしてほしい。

『Disney Epic Mickey: Rebrushed』アナウンスメントトレーラー

https://youtu.be/kKAGHQfyZUk

『Disney Epic Mickey: Rebrushed』概要

3D横スクロールアクション・ゲーム『Disney Epic Mickey: Rebrushed』でディズニーの魔法を体験しよう! この美しいリメイク版では、忘れ去られてしまったディズニーのキャラクターが住む世界「ウェイスト・ランド」でミッキーマウスが冒険を繰り広げていく。

ミッキーと一緒に魔法の世界へ飛び込んで、ペイントとイレーサーを使って運命を変えよう。

【ゲーム情報】

タイトル:『Disney Epic Mickey: Rebrushed』

ジャンル:アクション

販売:THQ Nordic

開発:Purple Lamp

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

発売日:2024年予定

価格:未定

CERO:審査予定

© 2010-2024 Disney. © 2024 THQ Nordic AB, Sweden. Published by THQ Nordic GmbH, Austria. Developed by Purple Lamp GmbH, Austria. THQ and THQ Nordic are trademarks of THQ Nordic AB, Sweden. Unreal Engine, Copyright 1998 - 2024, Epic Games, Inc. Unreal, Unreal Technology and the Powered by Unreal Technology logo are trademarks or registered trademarks of Epic Games, Inc. in the United States and elsewhere. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners. All rights reserved.