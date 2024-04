THQ Nordic Japanは4月19日、PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)で発売中のサバイバルホラー『Alone in the Dark』(アローン・イン・ザ・ダーク)について、メディアから寄せられたコメントを紹介するアコレードトレーラーを公開した。価格はプラットフォームによって異なるので、下記をチェックしてほしい。

本作はSteamユーザーレビューにて、79%のユーザから「好評」との評価を受ける人気作。無料体験版も配信中なので、この機会に『Alone in the Dark』の世界を体験してみてはいかがだろうか。

『Alone in the Dark』アコレードトレーラー

https://youtu.be/SzkQ2_i0JPg

【ゲーム情報】

タイトル:Alone in the Dark(アローン・イン・ザ・ダーク)

ジャンル:サバイバルホラー

販売:THQ Nordic

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:発売中(2024年3月20日)

価格:

PS5版:7590円(パッケージ版/ダウンロード版)

XSX|S版:7600円(ダウンロード版)

Steam版7590円(ダウンロード版)

PS5/XSX|S Digital Deluxe Edition:8800円(ダウンロード版)

Steam Digital Deluxe Edition:8987円(ダウンロード版)



