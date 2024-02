まさかの8時間超え生放送から、追加の3時間で目標クリアせず……。



お付き合いいただいた皆様ありがとうございました! もちろん、リベンジします。



ワンチームで目標クリアしたいので、ぜひ応援お願いいたします!

▽放送情報

放送日: 2024年2月7日(水)

時間 : 20:00~ 放送予定

番組 : 2/7水 20時~生放送 今度こそ!APEXチャンピオンになる【再挑戦×2】

▽出演

つばさ(ゲーム部+リーダー) https://twitter.com/tsubasa_desu

ヤヒロ(ゲーム部+エース) https://twitter.com/ASCII54527874

スピーディー末岡(友情出演) https://twitter.com/spdy_swemy