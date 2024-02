ソニー・インタラクティブエンタテインメントは2月9日、エレクトロニック・アーツの戦略的バトルロイヤルゲーム『Apex Legends』(以下、エーペックスレジェンズ)を起用して行なうeスポーツイベント「PLAY ALIVE : Apex Legends Vol.8 BEAT THE PROS」の決勝を、オンラインにて開催すると発表。

2024年2月11日16時、2月12日18時(日本時間)よりPLAY ALIVEとPlayStationの公式YouTubeチャンネルにてライブ配信される。

本イベントは、実力別にAクラス、Bクラス、Cクラスの3つのクラスに分けて実施。Aクラスの決勝には、準決勝を勝ち抜いた10チームに加え、「Apex Legends Global Series」出場プロチーム10チームが参戦し、賞金総額100万円をかけて対戦する。

Bクラス、Cクラスの決勝は、準決勝を勝ち上がった20チームで実施される。

総合順位は、マッチ毎の順位に応じた順位ポイントとキルポイント(1キル1ポイント)の総計で決定。Aクラスでは8マッチ、BクラスとCクラスでは4マッチ行なわれ、最終マッチ終了時に最終順位で1位を獲得したチームに、本イベント用に特別に制作された優勝トロフィーが贈られる。

さらに、Aクラス優勝チームには、優勝トロフィーに加え、賞金45万円、「Apex Legends ASIA FESTIVAL 2024 WINTER」(幕張メッセにて2024年2月24日・25日開催)への出場権、SteelSeries「Arctis Nova 7P White」が贈呈される。

なお、本施策は、SIEが主催するPlayStation公式オンライントーナメント「PlayStation Tournaments」の一環として開催される。

この連休は、『エーペックスレジェンズ』の熱い戦いを観戦してみてはいかがだろうか。

イベント概要

名称:「PLAY ALIVE : Apex Legends Vol.8 BEAT THE PROS」

主催:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

決勝開催日時:

Aクラス:2024年2月12日 18時

Bクラス:2024年2月11日 18時50分

Cクラス:2024年2月11日 16時

配信先:

▼PLAY ALIVE公式YouTube(メインチャンネル)

https://www.youtube.com/@playalivegg

▼PlayStation 公式YouTube

https://www.youtube.com/@PlayStationJapan

出場チーム:

Aクラス:招待プロチーム10チーム+準決勝上位10チーム

B・Cクラス:各クラス準決勝上位20チーム

賞品:

▼Aクラス

優勝賞品:45万円

優勝トロフィー

「Apex Legends ASIA FESTIVAL 2024 WINTER」への招待

SteelSeries Arctis Nova 7P White

準優勝:30万円

3位:15万円

モストキル賞:10万円

決勝進出:PLAY ALIVE:Apex Legends Vol.8記念スウェット

▼B・Cクラス

優勝賞品:優勝トロフィー

大会公式SNSハッシュタグ:

#プレアラApex/#ApexLegends

※This tournament is not affiliated with or sponsored by Electronic Arts Inc. or its licensors.

このトーナメントは、エレクトロニック・アーツまたはそのライセンサーの提携および出資を受けたものではありません。

出場選手

▼Aクラス招待プロチーム(「チーム名」選手名で掲載) ※敬称略 ※アルファベット順

「Crazy Raccoon」Dogma/JungHee/Jusna

「ENTER FORCE.36」Aimbot/Cinap/ILY

「FENNEL」Curihara/mo-mon/Pinotr

「FNATIC」Lykq/Satuki/YukaF

「KINOTROPE gaming」1tappy/4rufa/Mia.K

「NORTHEPTION」ReyzyGG/Taida/YukaPEROdator

「REIGNITE」すでたき/MatsuTash/ShunMi

「REJECT」KaronPe/Obly/Sang-Joon

「RIDDLE ORDER」Meltstera/Saku/Yukio

「PULVEREX」Ftyan/HammerDrill/UmityanLoveti

▼Aクラス決勝進出チーム

「おれたち最強!」はるひな/ふぇい/りさちん

「この指止まれ!」いよね/こにざむらい/にせかるま

「五条家」ぴょんたろう/もちゃ/らじこ

「酒飲熊猫」えいと/ぽて/わたみん

「Navans」アミコア/クラプス/リテラル

「PAPAIA」fumimaru/kaichon/yo-pi-po-

「平均年齢26歳」あかさか/あんきぱん/なつ

「ポテチうめぇー」うえまつ/チョロQ/なずぴ

「もふもふキャンディ」まふメロ/りた/ゆかり

「REX」どる/りっぴー/ろう

▼Bクラス決勝進出チーム

「うんぶり公園」うんぶりこ/やなせ/りん

「えもん」みち/まさち/ゆーち

「Apex愛好家」Kyo/ルガー/ミラ

「ガブリアス」fujimasa/bes/yogi

「君の♡にグラップル」けーぜっと/Tちゃん/ぽにーおじじ

「クリームパン軍団」Annie/muuccchi/nanasi

「咲く春」anything/たいやき/たみ

「大砲と愉快な仲間達」あくちく/大砲の娘/Yuuuma

「自称フィジギフ」漏瑚/九十九由基/魔虚羅

「Tau Pals」たう/ちゃんま/フィオーレ

「たんほらぽん」サンホラ吹き/たんしお/ポン酢

「でじめんアラレ」アシュウタ/ライト/リポちゃん

「ぬか漬けファミリー」いなり隊長/片金ピーナッツ/みつじい

「松橋ダメだよ」ch16ash1n/まつはし/やんぬ

「マスター底辺」NOVA/リョータ/ルシアン

「まだ舞える知らんけど」ちゅん/LeeSoone/りゅーい

「勇者ニコラス」セラー/ぷけ/みさき

「夢のマンモスルーキー」masatosabu/yuki/ルイサ

「レジの防人」あゆすけ/だいちゃんダヨ/たまご

▼Cクラス決勝進出チーム

「撃たないでください」おにゃんこ/せんらん/まだクラシックのくろん

「Wolfs」かまそ茶/カネック/たくみんちゅ

「カリカリカリントウ」すず/にの/ラバ

「ガビガビのカビパン」セナ/ぴょこたん/yuki

「99×6」あやーと/かむしゃいん/もも

「黒薔薇騎士団」あずにゃん/黒薔薇/paruo

「胡小紫」イヴァルカーナ/片面多い/ミルクのあ

「サルブレックス」くれない/ひろっきー/さる

「CSYL」キャシー/シュウ/リグ

「JanDaraLin」かにかま/goncha/JANKI

「Giraffe」しょちょー/ぶちょー/ぶっか

「新帝国北海道」ドラリン/なたね/りっきー

「チームTSW」せりぴ/ハナビ/ミノモン

「テキーラぶんぶん」おいちゃん/みるたけ/もか

「電気科トリオ」kami/misaking/mini

「日本酒いっちゃわね」たにじぃ/みやだい/わたなべゆうき

「脳筋パーリナイ」かなで/Tony/Raimu

「Vatos」だる/ssk/wqkky

「PALSOL」R5-Saaakt27/batti_gu/HiRo7aoCAM

「やるしかねえ!」ガイセン/キヨ/リュウ

出演者

PlayStationユーザー向け『Apex Legends』コミュニティDiscord

コミュニティDiscord「Apex Legends | PlayStation Tournaments」では、PlayStationユーザー同士でランクリーグ友達を探せたり、新イベント情報が入手できる。毎週火曜日にさまざまなカスタムマッチを開催しているので、参加してみてはいかがだろうか。

・コミュニティDiscord「Apex Legends | PlayStation Tournaments」

https://discord.gg/ApexPST

・公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/ApexPST

【ゲーム情報】

タイトル:Apex Legends

ジャンル:シューティング

配信:エレクトロニック・アーツ

開発:Respawn Entertainment

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/PC(Steam/EA app)

配信日:配信中

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

CERO:D(17歳以上対象)

© 2019 Electronic Arts Inc. EA, the EA logo, Respawn, the Respawn logo, and Apex Legends are trademarks of Electronic Arts Inc.