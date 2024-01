スパイク・チュンソフトは1月25日、Nintendo Switch向けダンジョンRPG『不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録』(以下、風来のシレン6)を発売した。価格はパッケージ/ダウンロード版ともに6985円。

あわせて、モンスターの姿に変身できる「桃まん」や、登場モンスターに関する新規ゲーム情報を公開している。

モンスターの姿に変身できる「桃まん」について紹介!

本作では、シレンをモンスターの姿に変える「桃まん」が新たに登場。ゲームを進めると入手できる「桃まん棒」「桃まんの杖」を使ってモンスターを倒すと、モンスターの名を冠した「桃まん」が手に入ることがある。

「桃まん」を食べるとモンスターに変身でき、そのモンスターの持つ特技を使用可能に。水棲モンスターや飛行モンスターに変身すると、普段は通れない場所も移動できるようになる。

「桃まん棒」「桃まんの杖」は、ある条件を満たすとダンジョン内で拾えるようになり、この不思議な道具を巡る物語にも注目だ。

登場モンスター

「バッター」種

飛んでくる道具や魔法弾などを相手に向かって打ち返すモンスター。失敗した場合は打ち上げてしまい、近くに落ちる。「1割バッター」や「3割バッター」など、レベルが高いほど打ち返してくる確率も高くなる。

「チキン」種

「マスターチキン」「グレートチキン」など、鍛え上げた肉体が自慢のモンスター種。格闘戦を得意としており、高レベルになると倍速行動で一気に接近してくるので注意。残りHPが少なくなると「チキン」に変化する。

「チキン」の戦闘能力は皆無で、とにかく逃げ回る。炎や爆風を当てて倒すと、おにぎりと同等の効果を持つ道具「ヤキトリ」が手に入る。

とぐろ島に潜む忍者

火・水・木・金・土の忍術を使う忍者。彼らは忍者特有の素早い身のこなしで攻撃を回避することがあるうえ、それぞれ異なる特性を持った忍術を使用する。

【ゲーム情報】

タイトル:不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録

ジャンル:ダンジョンRPG

販売:スパイク・チュンソフト

プラットフォーム:Nintendo Switch

発売日:発売中(2024年1月25日)

価格:6985円(パッケージ版/ダウンロード版)

CERO:B(12才以上対象)

©Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.