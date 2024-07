スパイク・チュンソフトは7月5日、Nintendo Switch向けダンジョンRPG『不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録』(以下、風来のシレン6)について、プレイアブルキャラクター「竜海シレン」や、ダンジョンをより深く探索できるフロア数拡張など、多数の新要素を実装する機能追加アップデート第2弾を、本日20時に無料配信すると発表。ゲームの価格は、パッケージ版/ダウンロード版ともに6985円となる。

機能追加アップデート第2弾を本日無料配信!

追加される新要素を紹介!

①プレイアブルキャラクターに「竜海シレン」が登場

ゲーム本編に登場する“竜海”と“シレン”が合体した「竜海シレン」を、御神木モードからプレイアブルキャラクターとして選べるように。竜海シレンは、ゲーム本編では登場せず、今回の機能追加アップデート第2弾で初登場となる。

※竜海シレンは、「水龍の洞窟」クリア後に御神木モードにて、使用可能です。

②ダンジョンのフロア数が拡張

御神木モードで、一部の既存ダンジョンのフロア数が拡張。フロア数が増えることで、より高難度のダンジョン探索を楽しめる。

<フロア数が拡張されるダンジョン一覧>

鬼木島:25F ⇒ 99F

推測の修験道:20F ⇒ 50F

推測の修験道(裏):20F ⇒ 50F

桃まんダンジョン:25F ⇒ 99F

ドスコイダンジョン:20F ⇒ 99F

カカ・ルーの神意:10F ⇒ 99F

罠師の抜け道:20F ⇒ 99F

仕掛けの修験道:20F ⇒ 50F

買い物上手の修験道:40F ⇒ 99F

デッ怪ラッシュ:30F ⇒ 99F

神器の海廊:15F ⇒ 99F

杖と巻物の領域:20F ⇒ 50F

無双の島:50F ⇒ 99F

※クリアしたダンジョンのみ拡張ダンジョンを選択可能です。

③「基本の特訓」モードを追加

もののけ道場に、ダンジョン内での基本の立ち回りを学べる「基本の特訓」モードを追加。所持している道具や敵の配置などが決められた状態から階段を目指す過程でテクニックを学べる。

※「基本の特訓」モードは、「もののけ道場」の開放後に使用可能です。

④「ピンチアラート」機能を追加

直前に受けたダメージ量を続けて受けると倒れてしまう際に、アラートを表示する「ピンチアラート」機能を追加。「ピンチアラート」機能は、ゲーム設定でオフにもできる。

そのほか

仕様の追加/改善/各種バランスを調整。

アップデート配信の第2弾を記念し、

ダウンロード版『風来のシレン6』が期間限定で特別価格に!

<実施期間>

2024年7月5日~7月15日

<対象タイトル>

『不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録』

通常価格:6985円 ⇒ セール価格:6286円(10%オフ)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000062950.html

【ゲーム情報】

タイトル:不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録

ジャンル:ダンジョンRPG

販売:スパイク・チュンソフト

プラットフォーム:Nintendo Switch

発売日:発売中(2024年1月25日)

価格:6985円(パッケージ版/ダウンロード版)

CERO:B(12才以上対象)

©Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.