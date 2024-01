スパイク・チュンソフトは1月10日、Nintendo Switch向けダンジョンRPG『不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録』(以下、風来のシレン6)について、本作のプレイ動画利用に特別なガイドラインを適用し、個人の実況/編集動画に対して一定条件下での収益化を許諾すると発表した。

本作の発売日は2024年1月25日、価格はパッケージ/ダウンロード版ともに6985円。

同社は公式サイトにて公開許諾タイトルの一覧を掲示し、タイトルごとの利用条件や禁止事項を明記する施策を実施している。

●プレイ動画・生放送の公開について

https://www.spike-chunsoft.co.jp/playlicense/

その中では、個人の営利目的の利用を原則的に禁じているものの、『風来のシレン6』については特例を定め、動画投稿サイトが提供する収益化プログラムの利用に限り、個人の実況/編集動画に対して収益化を許諾するとしている。

詳しくは、下記のプレイ動画利用ガイドラインの付属条件を参照してほしい。

●プレイ動画利用ガイドライン 付属条件

https://www.spike-chunsoft.co.jp/news/product/28514/

メーカーコメント 「風来のシレン」シリーズは、元々実況人気の高いタイトルですが、このたびの『風来のシレン6』には、前作より実装されたライブ探索表示のほか、ダンジョン攻略中に任意のタイミングで作成したセーブデータをほかのプレイヤーに共有できる「パラレルプレイ」など、配信向け機能を多数実装しています。 多人数でのタイムアタックやリレー形式でのダンジョン攻略など、これまで以上に遊びの幅が広がり、より多くの動画配信を期待しています。 ※法人、個人事業主、そのほか事業でのご利用については、従来通り別途お問い合わせください。個別の対応とさせていただきます。

【ゲーム情報】

タイトル:不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録

ジャンル:ダンジョンRPG

販売:スパイク・チュンソフト

プラットフォーム:Nintendo Switch

発売日:2024年1月25日

価格:6985円(パッケージ版/ダウンロード版)

CERO:B(12才以上対象)

©Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.