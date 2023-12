スパイク・チュンソフトは12月15日、Nintendo Switch向けダンジョンRPG『不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録』(以下、風来のシレン6)について、本作のゲームシステムを紹介する最新トレーラーを公開した。

オンライン通信を利用した新要素「パラレルプレイ」や、モンスターや道具などを自由に配置してゲームプレイを練習できる「もののけ道場」ほか、数々のゲームシステムをわかりやすく紹介している。

本作の発売日は2024年1月25日、価格はパッケージ/ダウンロード版ともに6985円。なお、予約購入受付期間は、2024年1月24日まで。

<ニンテンドーeショップ予約ページ>

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000062950.html

【スクリーンショット】

フォロー&リポストキャンペーンをXにて開催!

『不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録』公式Xアカウント(@shiren_spchun)にて、フォロー&リポストキャンペーンを本日より開催。

応募条件は、アカウントのフォローと、キャンペーンポストのリポスト。歴代「風来のシレン」シリーズのキャラクターデザインを担当している長谷川薫さんの「イラスト入りサイン色紙」を2名に、「サイン入り年賀状」を20名に抽選でプレゼントする。

賞品:

イラスト入りサイン色紙……2名

サイン入り年賀状……20名

募集期間:2023年12月15日~12月20日

公式Xアカウント:https://twitter.com/shiren_spchun

キャンペーンツイート:https://x.com/shiren_spchun/status/1735499390297747539

応募規約:https://www.spike-chunsoft.co.jp/event/28237/

【ゲーム情報】

タイトル:不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録

ジャンル:ダンジョンRPG

販売:スパイク・チュンソフト

プラットフォーム:Nintendo Switch

発売日:2024年1月25日

価格:6985円(パッケージ版/ダウンロード版)

CERO:B(12才以上対象)

©Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.